Tragédia de Petrópolis une clubes do Brasil: veja como você pode ajudar

Dezenas de histórias finalizadas e vidas perdidas. Esta frase define a tragédia que aconteceu na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, após as grandes chuvas destruírem casas, além de causar enchentes e deslizamentos que fizeram pessoas perderem objetos e, pior do que isso, familiares.

Para apoiar aos que sofreram, e ainda sofrem, com o ocorrido, grandes influências prestaram apoio e homenagens através de orações e oferencendo ajuda com doações. Pela parte do futebol, não foi diferente: clubes como Fluminense, Palmeiras, Botafogo, Vasco e Corinthians, por exemplo, compartilharam formas de realizar doações, enquanto o streamer Casimiro arrecadou R$ 120 mil reais para ajudar as famílias de Petrópolis.

Mais artigos abaixo

Veja, abaixo, como você pode ajudar aos necessitados da cidade de Petrópolis, que sofreram com a tragédia desta última semana.

ONDE FAZER DOAÇÃO SEGURA PARA AJUDAR AS FAMÍLIAS DE PETRÓPOLIS?

Como citado anteriormente, vários clubes de futebol e influenciadores compartilharam um "PIX" para fazer doações em qualquer valor. Você pode acessar a chave "doacoes@cufa.org.br" em seu banco e enviar a quantia desejada.

Para doar vestimentas e alimentos, por exemplo, a torcida Gaviões da Fiel, do Corinthians, se juntou com as outras organizadas do clube e divulgou locais para serem entregues esses outros tipos de doações. Veja na publicação abaixo:

Devido as fortes chuvas que atingiram o município de Petrópolis/RJ, as organizadas do Corinthians se uniram para arrecadar doações e ajudar as famílias que estão desabrigadas e perderam tudo.



Precisam de roupas, alimentos, produtos de higiene e água potável. pic.twitter.com/VUxpvRZBu6 — GAVIÕES DA FIEL (@gavioesoficial) February 17, 2022

No Rio de Janeiro, o lateral Rafael, do Botafogo, nascido em Petrópolis, realizou um vídeo indicando que o Nilton Santos, estádio do Fogão, é ponto de coleta de mantimentos e itens de higiene. Para doar na casa do clube da Estrela Solitária, faça sua doação no Portão Norte 2. Veja mais detalhes no post abaixo:

Nascido e criado em Petrópolis, Rafael passou para lembrar que o Nilton Santos é ponto de coleta de doações para as vítimas das fortes chuvas. Além de mantimentos e materiais de higiene, itens infantis são importantes e também podem ajudar. Faça a sua doação no Portão Norte 2. pic.twitter.com/ihvJXdgaaz — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 17, 2022

O Fluzão também divulgou locais para realizar doações. Abaixo, segue a publicação do clube com os detalhes de onde levar sua doação para a população necessitada: