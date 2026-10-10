O Fulham, com seu treinador Álvaro Arbeloa, continuou afundando na zona de rebaixamento, após sua derrota fatal diante do anfitrião Ipswich Town, pelo placar de 2 a 1, na noite de sábado, na sexta rodada da Premier League.
Ryan Sessegnon abriu o placar para o Fulham aos 55 minutos, mas o Ipswich Town respondeu com dois gols, marcados por Abdul Ourata e Dara O'Shea, aos 88 e aos 90+2 minutos.
O Ipswich Town subiu para 9 pontos, na nona colocação, enquanto o Fulham permaneceu na lanterna da tabela, com apenas dois pontos.
O jornal "AS" relatou que Arbeloa esteve perto de conquistar sua primeira vitória na Premier League, triunfo que sua equipe mereceu durante três quartos da partida, mas que desperdiçou em poucos instantes.
Ourata conseguiu virar o resultado a favor do Ipswich com um gol espetacular, antes de O'Shea acrescentar o segundo gol, dissipando o efeito do belo gol marcado por Ryan Sessegnon.
E o AS prosseguiu: "É uma tragédia terrível para Arbeloa e para o Fulham, que continua incapaz de conquistar uma vitória na Premier League e segue afundando na zona de rebaixamento".
O gol espetacular marcado por Ryan Sessegnon de fora da área ilustrou a clara superioridade do Fulham sobre o Ipswich durante a maior parte do confronto. O Ipswich Town só reagiu nos minutos finais, depois de sentir que tudo estava perdido, cercando os jogadores do treinador Arbeloa dentro de seu próprio campo.
O cerco continuou com insistência, mas sem organização, até que Ourata conseguiu quebrar a frágil parede erguida por Arbeloa, dissipando tudo o que o Fulham havia apresentado de bom até aquele momento, numa cena que resume a incapacidade da equipe de vencer, mesmo quando seu desempenho é melhor que o do adversário.
Bassey, Iwobi, King e Berge formaram a coluna vertebral através da qual o Fulham conduziu o jogo e impôs seu domínio sobre o Ipswich, que por longos períodos da partida foi incapaz de disputar a posse de bola com a equipe londrina.
Graças ao seu melhor posicionamento dentro de campo, à sua capacidade de ocupar os espaços de forma mais eficaz, e à sua compreensão perfeita de como causar dano ao adversário, o Fulham continuou a desperdiçar as oportunidades que criou, até que Sessegnon apareceu pouco depois do início do segundo tempo.
Nenhum jogador desperdiçou mais chances do que Gonzalo García, que é o único jogador espanhol a atuar como titular com Arbeloa até agora. O ex-atacante do Real Madrid ainda sofre com a esterilidade nas finalizações, pois só comemorou um gol na Premier League, e isso foi no confronto contra o Chelsea durante a rodada de abertura.
Gonzalo compensa sua falta de eficácia diante do gol com trabalho árduo, pressão e movimentações que permitem aos seus companheiros explorar os espaços.