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O ex-atacante do Manchester United Teddy Sheringham apontou a solução perfeita para a atual crise ofensiva do clube. O ídolo do United acredita que o jovem destaque do Brighton, Charalampos Kostoulas, é o jogador de que o time precisa para mudar sua sorte, enquanto ocupa a metade inferior da tabela.

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Ídolo do Manchester United aponta solução para o ataque

O péssimo início de temporada do Manchester United deixou o clube na 18ª posição, e Sheringham, ex-ídolo de Old Trafford, sabe exatamente quem a equipe deve buscar para resolver o problema. O United acumula oito jogos sem vencer na Premier League e, mais recentemente, tropeçou em um caótico empate por 4 a 4 contra o Aston Villa. Com a permanência do técnico Michael Carrick por um fio, Sheringham acredita que o departamento de contratações precisa agir com decisão quando a janela de transferências de inverno abrir, para dar ao elenco a qualidade e a energia da juventude de que tanto necessita.

O ex-jogador da seleção inglesa está especialmente impressionado com a rápida ascensão de Kostoulas, do Brighton & Hove Albion. O atacante grego vem se destacando na Premier League desde que se mudou para o litoral sul, e Sheringham está convencido de que ele tem o perfil certo para um United que sofre com a falta de regularidade no ataque. Com Mauricio Pochettino, Eddie Howe e Antonio Conte apontados como possíveis candidatos ao cargo de técnico em Old Trafford, a contratação de um goleador confiável segue como prioridade, independentemente de quem esteja no comando no próximo confronto contra o Liverpool, em 22 de novembro.

Sheringham alerta para a concorrência do Arsenal

Getty Images

Ao falar sobre o talento de 19 anos, Sheringham não poupou elogios ao atacante, que já marcou contra equipes como o Arsenal nesta temporada. “Há um jogador que eu gostaria de ver o Manchester United contratar em janeiro: o jovem centroavante grego do Brighton, Charalampos Kostoulas”, disse Sheringham ao Metro. “Que jogador ele é. Gosto muito dele. Gosto muito da maneira como joga. Tem energia, sabe se posicionar e ainda é jovem. Sabe manter a posse de bola e definitivamente sabe marcar gols.”

O interesse de outros rivais entre os seis primeiros colocados torna a situação mais urgente. Sheringham sugere que a equipe de Mikel Arteta pode facilmente atravessar qualquer possível negociação se o United hesitar. O adolescente grego, que custou £ 30 milhões ao Brighton quando chegou do Olympiakos no verão de 2025, já soma cinco participações em gols em apenas dez partidas pela liga.

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Uma contratação de peso para o futuro

Sheringham acredita que Kostoulas tem porte físico e força mental para comandar o ataque de um clube do tamanho do Manchester United, apesar da pouca idade. O jogador do Brighton tem sido peça importante em uma equipe que ocupa atualmente a segunda posição na Premier League, em forte contraste com as dificuldades vistas em Old Trafford. “Acho que ele será o próximo centroavante a ser contratado por muito dinheiro”, acrescentou Sheringham durante a entrevista. “Eu ficaria surpreso se o Arsenal não tentasse contratá-lo antes que o United tivesse uma chance. Por isso, o United precisa trazê-lo rapidamente. Para mim, ele é a próxima grande promessa a surgir no futebol mundial, e é preciso contratá-lo para comandar o ataque.”

“Sei que ele ainda é muito jovem, mas tem uma presença marcante e está cheio de confiança. Confiança faz uma diferença enorme. Ele está jogando com confiança agora e, neste momento, parece fantástico”, concluiu Sheringham.