Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Publicidade
Brighton & Hove Albion v Crystal Palace FC - Premier League 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
Traduzido por

“Tragam ele logo!”: Teddy Sheringham aponta a promessa do Brighton Charalampos Kostoulas como principal alvo do Manchester United, que vive má fase, para a janela de transferências de janeiro

Siga GOAL no Google

O ex-atacante do Manchester United Teddy Sheringham apontou a solução perfeita para a atual crise ofensiva do clube. O ídolo do United acredita que o jovem destaque do Brighton, Charalampos Kostoulas, é o jogador de que o time precisa para mudar sua sorte, enquanto ocupa a metade inferior da tabela.

Publicidade

Ídolo do Manchester United aponta solução para o ataque

O péssimo início de temporada do Manchester United deixou o clube na 18ª posição, e Sheringham, ex-ídolo de Old Trafford, sabe exatamente quem a equipe deve buscar para resolver o problema. O United acumula oito jogos sem vencer na Premier League e, mais recentemente, tropeçou em um caótico empate por 4 a 4 contra o Aston Villa. Com a permanência do técnico Michael Carrick por um fio, Sheringham acredita que o departamento de contratações precisa agir com decisão quando a janela de transferências de inverno abrir, para dar ao elenco a qualidade e a energia da juventude de que tanto necessita.

O ex-jogador da seleção inglesa está especialmente impressionado com a rápida ascensão de Kostoulas, do Brighton & Hove Albion. O atacante grego vem se destacando na Premier League desde que se mudou para o litoral sul, e Sheringham está convencido de que ele tem o perfil certo para um United que sofre com a falta de regularidade no ataque. Com Mauricio Pochettino, Eddie Howe e Antonio Conte apontados como possíveis candidatos ao cargo de técnico em Old Trafford, a contratação de um goleador confiável segue como prioridade, independentemente de quem esteja no comando no próximo confronto contra o Liverpool, em 22 de novembro.

Sheringham alerta para a concorrência do Arsenal

FBL-ENG-ENTERTAINMENT-99Getty Images

Ao falar sobre o talento de 19 anos, Sheringham não poupou elogios ao atacante, que já marcou contra equipes como o Arsenal nesta temporada. “Há um jogador que eu gostaria de ver o Manchester United contratar em janeiro: o jovem centroavante grego do Brighton, Charalampos Kostoulas”, disse Sheringham ao Metro. “Que jogador ele é. Gosto muito dele. Gosto muito da maneira como joga. Tem energia, sabe se posicionar e ainda é jovem. Sabe manter a posse de bola e definitivamente sabe marcar gols.”

O interesse de outros rivais entre os seis primeiros colocados torna a situação mais urgente. Sheringham sugere que a equipe de Mikel Arteta pode facilmente atravessar qualquer possível negociação se o United hesitar. O adolescente grego, que custou £ 30 milhões ao Brighton quando chegou do Olympiakos no verão de 2025, já soma cinco participações em gols em apenas dez partidas pela liga.

Publicidade
Publicidade

Uma contratação de peso para o futuro

Sheringham acredita que Kostoulas tem porte físico e força mental para comandar o ataque de um clube do tamanho do Manchester United, apesar da pouca idade. O jogador do Brighton tem sido peça importante em uma equipe que ocupa atualmente a segunda posição na Premier League, em forte contraste com as dificuldades vistas em Old Trafford. “Acho que ele será o próximo centroavante a ser contratado por muito dinheiro”, acrescentou Sheringham durante a entrevista. “Eu ficaria surpreso se o Arsenal não tentasse contratá-lo antes que o United tivesse uma chance. Por isso, o United precisa trazê-lo rapidamente. Para mim, ele é a próxima grande promessa a surgir no futebol mundial, e é preciso contratá-lo para comandar o ataque.”

Cobertura absoluta
Disney+ logo

Disney+

✅ Garante a transmissão de 100% das partidas do campeonato ao vivo, sem cortes de grade ou jogos exclusivos fora da plataforma.

✅ Permite assistir a partidas completas gravadas e compactos estendidos a qualquer hora, ideal para quem perde as rodadas que começam cedo no horário de Brasília.

✅ Reúne no mesmo app as transmissões esportivas da ESPN e todo o catálogo de filmes e séries da Disney, Pixar, Marvel e Star.

Mensal a partir deR$ 62,90

“Sei que ele ainda é muito jovem, mas tem uma presença marcante e está cheio de confiança. Confiança faz uma diferença enorme. Ele está jogando com confiança agora e, neste momento, parece fantástico”, concluiu Sheringham.

Written byMohamed Saeed

Correspondente de futebol para a região MENA e Europa

Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.

Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.

Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.

Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.

Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.

Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:

“O que você acha do falafel agora, Aboutrika? Arnie Slot destrói o ‘Lobster Club’ e planeja apagar o Manchester City!”

“Aposentado do tênis, mas seu amor pelo Real Madrid é infinito… Nadal que voluntariamente tirou a camisa do Barcelona e criou metade da fortuna de Georgina!”

“Obrigado ao ingênuo Ceferin… as ambições do maior inimigo da Liga Roshn dão à Arábia Saudita uma vitória esmagadora de graça!”

Ver perfil do autor