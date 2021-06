Trade esportivo é aposta? Descubra tudo sobre o tema

Ficou na dúvida como funciona o Trade Esportivo? Ainda não sabe se é um tipo de aposta? Esclareça suas dúvidas!

Uma das dúvidas mais frequentes dentro do mundo do mercado das apostas esportivas é se o trade esportivo é aposta.

Mesmo que ele pertença ao mercado esportivo, será que essa é a maneira correta de se dirigir ao trabalho de um trader?

Vamos esclarecer alguns dos pontos mais importantes sobre este tema a seguir.

O que é ser trader esportivo?

Dá para fazer trade esportivo em casas de apostas?

O que é uma aposta?

Existe aposta no trade esportivo?

Quais são as principais estratégias no trade esportivo

O que é ser trader esportivo?

O trader esportivo é uma pessoa que negocia na em eventos em uma bolsa esportiva.

Assim, sua atividade consiste em se expor em momento de ganhos e sair do mercado em momentos que podem causar a sua perda de dinheiro.

O profissional que faz o trade esportivo pode atuar em diversos esportes como:

Desta forma, um trader negocia as probabilidades do que acontece naquele momento no jogo.

Por exemplo, Back a uma equipe somente nos momentos em que ela está no ataque, esperando pegar um gol.

Se você não sabe o que é Back ou Lay, clique aqui para saber mais sobre esses dois conceitos fundamentais sobre o trade esportivo.

Dá para fazer trade esportivo em casas de apostas?

Algo importante que você precisa saber é que ao realizar trade você está operando contra outro trader e não com uma casa de aposta.

Portanto, se você vê vídeos de pessoas te ensinando a atuar como trader em casas de apostas como a Bet365 ao invés da Betfair, fuja, porque isso é uma furada.

Mesmo que a Bet365 tenha o famoso cash out, ele não tem nada a ver com uma bolsa esportiva, já que, a cada clique que você dá nessa ferramenta na Bet365, você perde com o juice, o que não acontece na Betfair, por exemplo.

Isso não vale somente para a Bet365, mas para outros tipos de casas de apostas também.

Fique bem atento porque é diante dessas situações que você descobre alguns golpes que as pessoas andam dando em iniciantes. Clique aqui e veja mais se vale a pena trabalhar com a Betair.

O que é uma aposta?

Uma aposta é tudo aquilo que você acredita que pode acontecer, mas você não tem certeza, então faz uma aposta a respeito.

Isso pode ser levado para diversos âmbitos da nossa vida e não somente dentro das apostas esportivas.

Quando você conhece uma garota ou garoto e decide namorar com ele, você realiza uma aposta de que esse relacionamento pode dar certo.

Ou seja, você não consegue prever o futuro com a certeza e, assim, faz uma aposta.

Da mesma maneira ao escolher uma profissão.

Ao fazer uma faculdade você está apostando que essa profissão é o que gosta e assim vai seguir.

Agora vamos levar o termo para o mercado esportivo.

Existe aposta no trade esportivo?

No trade esportivo você pode realizar as suas apostas também, mas, essa aposta é realizada através de operações.

Isso quer dizer que, assim como os punter, ele realiza a sua entrada com o foco em vencê-la, claro, mas ele pode entrar e sair do mercado diversas vezes, ficando no mercado somente nos momentos em que ele aposta que o gol irá sair.

Entretanto, também existem os traders que não realizam nenhum tipo de aposta: o que eles fazem é realmente uma operação no mercado, com venda e compra de tiks, ou seja, de odds.

Portanto, você verá no mercado trader que aposta e trader que atua no mercado sem nem olhar para o evento que está acontecendo.

Quais são as principais estratégias no trade esportivo?

Back ao favorito

Essa é uma técnica muito interessante, sendo que a maioria das pessoas a utiliza somente no primeiro tempo.

A ideia é realizar uma entrada a favor do favorito, quando ele está atuando bem e o mercado como um todo acredita nele.

Para que você tenha sucesso aqui no longo prazo, é essencial definir os seus próprios critérios de um time favorito.

Digo isso porque, mesmo que ela seja muito famosa, os critérios são diferentes de acordo com o trader que atua com ela.

Swing trade

A Swing trade é uma maneira de você atuar dentro do mercado de gols, onde é possível aproveitar as oscilações que o mercado oferece.

Essa é também uma ótima estratégia, mas geralmente funcionava melhor antes do que nos dias atuais.

Nos dias de hoje, os traders são mais agressivos no mercado e muitos deles estão pagando por diversas jogadas de uma partida.

Isso faz com que o mercado se movimente muito rápido, dificultando entradas em favor da jogada.

Bolas paradas

Há também as bolas paradas, odiadas por muitos, amadas por outros.

A técnica da bola parada consiste em você entrar a favor de uma equipe ou no mercado de gols, toda vez que acontecer uma falta perigosa.

As faltas perigosas podem ser classificadas de duas maneiras:

Bolas que serão lançadas na área;

Falta 10/10, aquela que acontece na meia lua da grande área.

Outra bola parada que conhecemos muito são os escanteios.

As equipes pequenas tendem a treinar muito as bolas paradas, pois elas tendem a lutar por uma bola no jogo e muitos de seus gols saem de jogada parada.

A ideia consiste em você entrar na bola parada e sair logo em seguida, o mais rápido possível, já que o mercado irá se movimentar e você tende a perder um pouco de dinheiro se o gol não sair.

Portanto, é um risco que você está correndo.