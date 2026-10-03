Relatos da imprensa turca revelaram uma nova movimentação que pode abrir a porta de saída para o ucraniano Artem Bondarenko, jogador do Al-Ahli saudita, depois que o clube turco Trabzonspor entrou no rol de interessados em contratá-lo durante a próxima janela de transferências de inverno.

O Al-Ahli havia contratado Bondarenko em meio a expectativas de que ele aparecesse de forma diferente com a equipe, mas o jogador não teve uma grande recepção da torcida, antes de apresentar um desempenho decepcionante em sua estreia, o que abriu a porta para a possibilidade de sua saída das fileiras do Al-Ahli na janela de transferências mais próxima.

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Segundo o jornal turco "Taka Gazete", o Trabzonspor estuda contratar Bondarenko em janeiro próximo, diante do interesse do clube turco em conhecer melhor a situação do jogador e a possibilidade de incorporá-lo às suas fileiras.

O jornal apontou que o Trabzonspor planeja enviar um grupo de observadores à Arábia Saudita para acompanhar Bondarenko de perto durante uma das partidas do Al-Ahli e avaliar seu nível técnico antes de tomar uma decisão sobre entrar em negociações oficiais com o clube saudita.

Bondarenko já havia revelado ter recebido uma proposta do Trabzonspor, explicando que as negociações entre as duas partes não se concretizaram naquele momento devido à falta de um acordo, apesar de o jogador estar aberto à ideia de uma transferência para a liga turca.

Bondarenko tem 26 anos e atua na posição de armador, além de ser capaz de jogar no meio-campo e na ponta direita, e também possui grande experiência no Shakhtar Donetsk, após ter disputado 169 partidas oficiais com a camisa da equipe, nas quais marcou 34 gols e deu 29 assistências.



