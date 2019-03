Trabalho de Solskjaer no United é primoroso - e totalmente surpreendente

De aposta 'tapa-buraco', técnico norueguês vai conseguindo resultados e faz torcida sonhar com próxima temporada

Por Pedro Ramos - PL Brasil

Se antes era tapa-buraco, hoje Ole Gunnar Solskjaer agora é solução para o Manchester United, já pensando na próxima temporada. Quando chegou aos Red Devils substituindo José Mourinho, o norueguês contava com um discreto currículo como treinador e uma carreira marcante como jogador do clube.

Difícil imaginar na época quão relevante seria seu trabalho. O United melhorou tanto seus resultados como seu desempenho em campo. Ole foi responsável também resgatando jogadores importantes como o craque Paul Pogba, que voltou a mostrar seu futebol da Juventus.

A cada rodada, o nome de Solskjaer ganha respaldo e força para ser o técnico dos Red Devils na próxima temporada. A simplicidade aliada à eficiência transformaram profundamente o time, empolgando a torcida vermelha.

Vale lembrar que essa é a segunda vez que Solskjaer trabalha no futebol inglês. Em 2013, comandou o Cardiff City em uma campanha fraca e desinteressante na Premier League. Ele chegou como aposta no clube galês e saiu como fracasso, sem conseguir repetir nenhuma escalação nas rodadas em que comandou o clube na elite. Com a queda de divisão – na última posição – iniciou a Championship com péssimos resultados e foi mandado embora.

Antes e depois do Cardiff City, comandou o pouco conhecido Molde em um campeonato de baixo nível técnico e sem grandes expectativas. Se seu passado como técnico não é de se orgulhar, o presente já está marcado na história, de forma positiva. Até aqui, a falta de experiência do norueguês parece não ser problema, o que torna sua história uma das mais surpreendentes dessa temporada.

Com alguns ajustes em campo e uma janela de transferências precisa e eficiente, Solskjaer tem tudo para continuar fazendo sucesso no United.

