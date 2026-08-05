O Besiktas Istambul trabalha atualmente para contratar Dusan Vlahovic, que está sem clube no momento e atuou por último na Juventus de Turim. Quem confirmou foi Serdar Adali, presidente do clube da Süper Lig. "Estamos trabalhando nisso", disse ele aos jornalistas ao ser questionado sobre um possível interesse no atacante sérvio. Antes, o Besiktas havia sido ligado também a Mohamed Salah, que igualmente está sem clube e tinha o Liverpool como último time de contrato, mas a transferência acabou não acontecendo por causa das altas exigências do jogador e de seus empresários.

Em vez disso, tudo indica um acerto de Salah com o rival de liga Trabzonspor, o que faz o Besiktas se sentir pressionado a responder na corrida armamentista dos grandes clubes turcos com um nome de impacto. Vlahovic foi o jogador mais bem pago da última temporada da Serie A italiana, mas seu contrato em Turim chegou ao fim. Segundo relatos da imprensa, os Bianconeri haviam apresentado ao jogador de 26 anos uma oferta com vencimentos consideravelmente reduzidos, mas Vlahovic ainda não a aceitou.

Como a Juve já acertou em definitivo a contratação de Randal Kolo Muani para o setor ofensivo, os turineses já não precisam mais, neste momento, do aval de Vlahovic. O Besiktas, por sua vez, quer reforçar claramente seu elenco neste verão para voltar a entrar na briga pelo título da Süper Lig. Até agora, chegaram às Águias Negras nomes como Alexander Nübel (Bayern de Munique), Leandro Trossard (Arsenal) e Salih Özcan (Borussia Dortmund). Uma contratação de Vlahovic seria mais um forte recado aos rivais de que, depois do quarto lugar na temporada passada, o Besiktas volta a ser candidato ao título.

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Vlahovic foi formado nas categorias de base do Partizan Belgrado e se transferiu aos 18 anos para a Fiorentina por 3,2 milhões de euros. Lá, convenceu a ponto de a Juventus investir cerca de 85 milhões de euros nele três anos e meio depois. Após o fim de seu contrato, os turineses agora precisam deixá-lo sair sem custos de transferência — um dos piores negócios da história do clube.