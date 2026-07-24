Andrea Pirlo, treinador do United dos Emirados, está muito perto de assumir o comando da seleção italiana no próximo período.

O jornal "La Gazzetta dello Sport" referiu que as atenções de Paolo Maldini e Leonardo se viraram diretamente para Pirlo, depois de Pep Guardiola ter recusado treinar a Itália.

A Federação Italiana prefere apostar num treinador mais jovem, com tendência para o futebol moderno e aberto a receber conselhos e orientações, o que fez subir as ações de Pirlo em relação a Antonio Conte e Mancini.

No passado, alguns acusaram Pirlo de lhe faltar a personalidade forte necessária para gerir o balneário, sobretudo porque o balneário da seleção italiana não é nada fácil.

Mas há quem se encarregue desse aspeto, nomeadamente Maldini e Leonardo, a quem o presidente do Comité Olímpico Italiano, Giovanni Malagò, confiou grande parte das decisões relativas ao futuro da seleção, e que estão dispostos a impor a sua autoridade a qualquer pessoa que possa representar um desafio para Pirlo.

As informações indicam que as conversações com Pirlo chegaram a fases avançadas e que o treinador está muito entusiasmado em juntar-se a um projeto de caráter revolucionário assim que for escolhido para liderar a seleção italiana.

Na Federação Italiana de Futebol, todos se preparam para um fim de semana repleto de trabalho, estando previsto que o conselho federal se reúna na próxima terça-feira. Apesar de não participar formalmente no processo de escolha, uma vez que os estatutos preveem apenas que seja "consultado", pode ser o momento adequado para o anúncio oficial.

Espera-se que Pirlo assine um contrato que se estende até ao Mundial de 2030, embora Maldini imagine um projeto de longo prazo, que comece por reconstruir o futebol italiano a partir das faixas etárias entre os 12 e os 13 anos, um processo que poderá demorar entre 8 e 10 anos até estar concluído.

Já no plano financeiro, as estimativas indicam que, enquanto Mancini aceitaria um salário de dois milhões de euros por ano, não se espera que o salário de Pirlo ultrapasse os 1,5 milhões de euros por época.