Toyota Football Stats vai se juntar à comunidade Goal Brasil no Facebook

Uma comunidade de quase 900 mil seguidores agora vai fazer parte de um grupo igualmente grande, com a paixão pelo futebol como símbolo em comum

Nos próximos dias, a comunidade de quase 900 mil usuários da página de Facebook da Toyota Football Stats vai se unir à edição brasileira da Goal.com , um lugar que une seus seguidores pelo amor pelo futebol e que tem mais de 700 mil seguidores.

Com conteúdo focado na Copa Libertadores desde a edição 2015 do torneio, os usuários que hoje fazem parte da Toyota Football Stats passarão a ser parte da comunidade Goal Brasil, que produz conteúdo não só sobre o torneio sul-americano mas também sobre o futebol brasileiro, a Champions League e as principais competições do futebol europeu.

A passagem de uma fanpage à outra será feito de maneira automática e não exigirá nenhum tipo de intervenção do usuário. Esperamos vê-lo por lá!