Como assistir a Toulouse x Rennes com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede virtual privada (VPN) pode ajudar.

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. Escolha um provedor de serviços de VP de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde o jogo é transmitido oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva detentora dos direitos de transmissão.

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Prévia do jogo

Campeonato Francês - Rodada 12 29 de nov. de 2026 - 11:15 Stadium de Toulouse

O Toulouse recebe o Rennes no Stadium de Toulouse neste domingo, em uma partida da Ligue 1 marcada por uma mudança repentina no comando técnico do Rennes.

O Toulouse ocupa a 12ª posição e está invicto há dois jogos, após empatar por 1 a 1 com o Lens em 21 de novembro. O time de Jens Berthel Askou também venceu o Strasbourg por 3 a 1 no início deste mês, embora tenha perdido por 2 a 0 para o Marseille em 1º de novembro.

O Rennes viaja em situação bem pior. Franck Haise foi demitido na sexta-feira, um dia depois de uma derrota por 3 a 1 para o NEC pela Liga Europa ampliar para cinco jogos a sequência do clube sem vitórias em todas as competições.

Os auxiliares de Haise, Johann Ramare e Lilian Nalis, também deixaram o clube. Sebastien Tambouret, Pierre-Alexandre Lelievre e Herve Sekli assumirão interinamente o comando, a começar por esta viagem ao sul da França.

O Rennes não vence desde o triunfo por 3 a 0 sobre o Strasbourg em 25 de outubro. Está em nono lugar na tabela, três posições acima do Toulouse, mas os resultados recentes preocupam: derrotas para Lille e Nice e um empate com o Lorient.

O retrospecto do confronto dá algum ânimo ao Toulouse, que venceu três dos últimos cinco encontros, embora o Rennes tenha levado a melhor no mais recente, em fevereiro.

Veja tudo o que você precisa saber para acompanhar a partida, além das últimas notícias dos times e dos resultados recentes.

As informações oficiais sobre a transmissão desta partida na TV e online ainda não estão disponíveis. Atualizaremos esta página quando os detalhes forem confirmados.

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