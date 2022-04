Totti se envolve em briga depois de pelada contra eterna rival Lazio; assista

Embora ele não represente mais a Roma de maneira oficial, para Francesco Totti enfrentar a Lazio nunca é um compromisso como outro. Ainda que se trate de futebol de 8, o ex-capitão dos Giallorossi enfrentou os rivais com a sua equipe na final da Supertaça , perdendo por 4 a 2.

Mas mais do que pelo resultado, o centro das atenções acabou sendo o final da partida. Pouco antes do apito final, houve uma pequena briga entre os jogadores, com o ex-número 10 acertando com um soco em Tomas Amico.

Não está claro se Totti foi provocado pelo atacante da Lazio, mas de qualquer forma a disputa acabou em alguns momentos.