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Alessandro Nesta Francesco TottiGetty Images

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Totti, do futebol para o basquete, é o novo consultor da Maxima Roma: "Eu precisava de novos estímulos"

AS Roma

Francesco Totti entra em quadra com o basquete: ele participará do projeto da Maxima Roma como advisor da diretoria e também será delegado para o desenvolvimento da base de fãs e das operações de Responsabilidade Social Corporativa. O anúncio foi feito pelo clube. Totti escolheu colocar seu nome e sua experiência em apoio a um projeto que quer recolocar a capital nos mais altos níveis do basquete italiano e europeu, da Serie A à EuroCup.



NOVOS ESTÍMULOS - "Eu estava com vontade de ter novos estímulos e sentia o desejo de me colocar à prova aceitando um novo desafio — declarou Totti. — O papel e, sobretudo, o projeto que me foram propostos me convenceram desde o primeiro momento. Estou muito feliz por poder ser parte ativa deste projeto e agradeço ao clube pela confiança que decidiu depositar em mim. O primeiro objetivo será construir um grupo sólido, fortalecer a equipe e criar todas as condições para nos tornarmos uma excelência do campeonato italiano. Depois olharemos para a Europa e além. A ambição é importante, mas ainda mais importante é o desejo de construir algo que possa durar no tempo: queremos dar a Roma e aos romanos um time de basquete para apoiar, no qual possam se reconhecer e do qual possam se orgulhar. Por isso aceitei ser advisor da diretoria, delegado para o desenvolvimento da base de fãs e das operações de CSR".




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