Totti ataca dono da Roma, anuncia saída e diz que sair do clube é 'como morrer'

'O foco de muitas pessoas aqui é tirar os romanos da Roma', diz ex-jogador sobre americanos que compraram o clube em 2011

Ídolo da , Francesco Totti atacou intensamente as lideranças do clube e confirmou que ele está deixando o posto de diretor, encerrando assim um período de 30 anos como membro da equipe italiana.

"Nunca tive a chance de me expressar. Nunca fui envolvido de maneira genuína no projeto técnico", disse o craque em uma explosiva coletiva de imprensa nesta segunda (17). "Todo mundo sabe que eles me fizeram parar de jogar. Comecei quieto, percebendo que este é um ambiente diferente daquele no campo. Muitas promessas foram feitas e eles nunca as cumpriram", disparou o italiano.

"Eles sabiam das minhas intenções, mas eles nunca me quiseram lá. Eles me excluíram de todas as decisões".

Totti se tornou diretor da Roma logo após se aposentar dos campos em 2017, mas divergências entre o ex-atacante e a diretoria causaram sua saída.

Havia tensão entre Totti e o dono do clube Jim Pallotta desde março, quando Monchi pediu demissão do cargo de diretor esportivo e o técnico Eusebio Di Francesco foi demitido.

Na última semana o ex-jogador não apareceu para uma reunião do clube em Londres, onde o novo técnico Paulo Fonseca foi apresentado. Pallotta afirma que Totti havia sido convidado.

"O foco de muitas pessoas aqui é tirar os romanos da Roma. Nos últimos oito anos, desde que os americanos chegaram, eles fizeram de tudo para nos tirar da frente", disse Totti sobre a compra do clube em 2011. "É o que eles sempre quiseram e agora conseguiram".

"Nunca vou ferir a Roma. Isso é muito pior do que me aposentar como jogador. Deixar a Roma é como morrer e eu sinto que era melhor ter morrido", finalizou.

O ex-jogador disse ainda que irá "seguir outro rumo" e que "não está aqui para jogar a culpa em ninguém".

Totti passou toda sua carreira na Roma, disputou 786 partidas, marcou 307 gols e é considerado o maior jogador da história do clube.