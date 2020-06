Tottenham x West Ham: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta terça-feira (23), pela 31ª rodada da Premier League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Vindo de empate com o , o mira na sua primeira vitória desde a retomada da Premier League. Nesta terça-feira (23), os Spurs recebem o , às 16h15 (de Brasília), em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Inglês. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Espn, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Tottenham x West Ham DATA Terça-feira, 23 de junho de 2020 LOCAL Tottenham Hotspur Stadium - Londres, ING HORÁRIO 16h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Foto: Getty Images

A partida terá transmissão terá transmissão ao vivo pelo canal Espn. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Mais times

Após mais de três meses de paralisação do futebol devido à pandemia do coronavírus, o Tottenham voltou a campo com um empate com o Manchester United na última sexta-feira (19) e se manteve na oitava posição, com 42 pontos.

Agora, visando apenas a vitória, o técnico José Mourinho não poderá contar com Dele Alli, suspenso, enquanto Toby Alderweireld poderia voltar para substituir Eric Dier.

Do outro lado, o técnico do West Ham, Moyes, provavelmente fará mudanças em sua equipe. Ryan Fredericks pode substituir o jovem Jeremy Ngakia na lateral-direita.

Atualmente, o West Ham luta contra o rebaixamento. Aparece na 17ª posição, com 27 pontos.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Tottenham: Lloris; Aurier, Sanchez, Alderweireld, Davies; Sissoko, Winks; Bergwijn, Alli, Son; Kane.

Provável escalação do West Ham: Fabainski; Fredericks, Diop, Balbuena, Cresswell; Arroz, Nobre, Soucek; Lanzini, Yarmolenko, Anderson.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

TOTTENHAM

JOGO CAMPEONATO DATA 3 x 0 Tottenham 10 de março de 2020 Tottenham 1 x 1 Manchester United Premier League 19 de junho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Tottenham Premier League 2 de julho de 2020 14h (de Brasília) Tottenham x Premier League 6 de julho de 2020 16h (de Brasília)

WEST HAM

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 0 WeHam Premier League 7 de março de 2020 West Ham 0 x 2 Premier League 20 de junho de 2020

Próximas partidas