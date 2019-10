Tottenham x Watford: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

O Tottenham recebe o Watford neste sábado (19) pela nona rodada da Premier League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em crise após sofrer goleada diante do Brighton na última rodada do campoenato inglês, o tenta se reabilitar na competição e recebe o , neste sábado (19), às 11h, em duelo válido pela nona rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN , na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no confronto em tempo real!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Tottenham x Watford DATA Sábado, 19 de outubro LOCAL Tottenham Hotspur Stadium - Londres, ING HORÁRIO 11h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo da Espn Brasil. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÃO E MAIS

TOTTENHAM

O treinador Mauricio Pochettino deve contar com quase todo seu elenco no duelo contra o Watford. Os únicos desfalques são Hugo Lloris, que deve perder toda a temporada e os recém-chegados Giovani Lo Celso e Ryan Sessegnon.

O Spurs ainda irá receber um jogador importante de volta: Serge Aurier, expulso contra o , deve voltar e reassumir a lateral direita.

No entanto, com jogo pela Liga dos Campeões no meio de semana contra o Estrela Vermelha, é bem possível que Pochettino poupe alguns titulares importantes que jogaram na data Fifa.

Provável escalação do Tottenham: Gazzaniga; Aurier, Alderweireld, Vertonghen e Rose; Sissoko, N'Dombèlé e Winks; Eriksen, Son e Kane

WATFORD

Enquanto os torcedores esperam pela chegada do jovem João Pedro, o Watford é atualmente o lanterna da Premier League. Sem nenhuma vitória na competição, os Hornets esperam poder usar a crise no Tottenham para tentar se reabilitar no Campeonato Inglês.

Com apenas um desfalque, Quique Flores tem o elenco quase completo para tentar extrair alguns pontos neste jogo de sábado.

O espanhol Gerard Deufoleu, reserva no último jogo do clube, um empate em 0 a 0 contra o Sheffield, pode voltar a equipe titular.

Provável escalação do Watford: Foster; Janmaat, Cathcart, Prodl, Kabasele e Holebas; Cleverley, Doucore e Pereyra; Deufoleu e Gray

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

TOTTENHAM

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Tottenham x Estrela Vermelha Liga dos Campeões da UEFA 22/10/2019 16h (de Brasília) Liverpool x Tottenham Premier League 27/10/2019 13h30 (de Brasília)

WATFORD

Próximas partidas