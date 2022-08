Tottenham x Southampton: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Jogo acontece neste sábado (6), pela primeira rodada do Campeonato Inglês; veja como acompanhar na internet

Tottenham e Southampton se enfrentam neste sábado (6), no Tottenham Hotspur Stadium, a partir das 11h (de Brasília), pela primeira rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Após as vitórias sobre Team K-League e Rangers na pré-temporada, os Spurs empataram com o Sevilla antes de sofrer uma derrota por 1 a 0 para a Roma.

Para o confronto, o técnico Antonio Conte trata como dúvida a presença de Yves Bissouma, com lesão no tendão, enquanto Oliver Skipp, lesionado, e Richarlison, suspenso, são desfalques certos.

Do outro lado, o Southampton disputou cinco amistosos em sua pré temporada e o saldo foi negativo, com duas derrotas, (RB Leipzig e Villarreal), dois empates (Austria Klagenfurt e Watford), e uma vitória (Monaco).

Em 133 jogos disputados entre as equipes, foram 61 vitórias do Tottenham, contra 40 dos Saints, além de 32 empates.

Prováveis escalações

Possível escalação do TOTTENHAM: Lloris; Romero, Dier, Sanchez; Doherty, Hojbjerg, Bentancur, Perisic; Kulusevski, Kane, Son.

Possível escalação do SOUTHAMPTON: Bazunu; Bella-Kotchap, Bednarek, Salisu; Walker-Peters, Ward-Prowse, Lavia, Romeu, Perraud; Aribo, Adams.

Desfalques da partida

Tottenham

Richarlison: suspenso.

Yves Bissouma: lesionado.

Southampton:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Tottenham x Southampton DATA Sábado, 6 de agosto de 2022 LOCAL Tottenham Hotspur Stadium - Londres, ING HORÁRIO 11h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Andre Marrin

Assistentes: Simon Long e Richard West

Quarto árbitro: Tim Robinson

VAR: Paul Tierney

Últimos resultados e próximos jogos

Tottenham

JOGO CAMPEONATO DATA Rangers 1 x 2 Tottenham Amistoso 23 de julho de 2022 Tottenham 0 x 1 Roma Amistoso 30 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Chelsea x Tottenham Premier League 14 de agosto de 2022 12h30 (de Brasília) Tottenham x Wolves Premier League 20 de agosto de 2022 8h30 (de Brasília)

Southampton

JOGO CAMPEONATO DATA Southampton 3 x 1 Mônaco Amistoso 27 de julho https://www.goal.com/br/equipe/southampton/partidas-resultados/d5ydtvt96bv7fq04yqm2w2632de 2022 Southampton 1 x 2 Villarreal Amistoso 30 de julho de 2022

Próximas partidas