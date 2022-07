Tottenham x Roma: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do amistoso

Partida acontece neste sábado (30), em amistoso; veja como acompanhar na TV e na internet

Tottenham e Roma se enfrentam neste sábado (30), no Sammy Ofer Stadium, a partir das 15h15 (de Brasília), pelo amistoso. A partida não será transmitida para o Brasil.

O Tottenham faz o seu último teste antes de estrear na Premier League. Os Spurs, reforçados pelo brasileiro Richarlison, disputaram três partidas até o momento, com duas vitórias e um empate.

Do outro lado, a Roma de Jose Mourinho também ajusta os ponteiros antes do início da temporada italiana, e agora conta também com o recém-contratado, Dybala. Em quatro amistosos disputados, o time venceu duas vezes, empatou um e perdeu outro.

Prováveis escalações

Possível escalação do Tottenham: Lloris, Romero, Dier, Sánchez, Hojbjerg, Bentancur, Sessegnon, Emerson, Kulusevski, Son e Kane.

Possível escalação do Roma: Svilar, Kumbulla, Smalling, Viña, Matic, Veretout, Karsdorp, Spinazzola, Pérez, Shomurodov e Zaniolo.

Desfalques da partida

Tottenham:

sem desfalques confirmados.

Rangers:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Tottenham x Roma DATA Sábado, 30 de julho de 2022 LOCAL Sammy Ofer Stadium, Haifa - ISR HORÁRIO 15h15 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Tottenham

JOGO CAMPEONATO DATA Rangers 1 x 2 Tottenham Amistoso 23 de julho de 2022 Tottenham 1 x 1 Sevilla Amistoso 16 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Tottenham x Southampton Premier League 6 de agosto de 2022 11h (de Brasília) Chelsea x Tottenham Premier League 14 de agosto de 2022 12h30 (de Brasília)

Roma

JOGO CAMPEONATO DATA Roma 1 x 1 Nice Amistoso 23 de julho de 2022 Sporting 2 x 1 Roma Amistoso 19 de julho de 2022

Próximas partidas