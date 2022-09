Tottenham x Olympique de Marselha: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Jogo acontece nesta quarta-feira (7), pela primeira rodada do grupo D da Liga dos Campeões; veja como acompanhar na TV e na internet

O Tottenham recebe o Olympique de Marselha nesta quarta-feira (7), em Londres, a partir das 16h (de Brasília), pela primeira rodada do grupo D da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo do HBO Max, no streaming.

Em casa, os Spurs vão em busca de um triunfo para iniciar a competição europeia com o pé direito. O técnico Antonio Conte deve manter o brasileiro Richarlison entre os titulares, enquanto Lucas Moura e Bryan Gil, com problemas físicos, são dúvidas.

Do outro lado, o Olympique de Marselha vê o grupo como equilibrado e sabe que quanto mais pontos somar fora de casa, mais será postulante a uma das vagas na próxima fase. Payet, lesionado, e Sanchez, suspenso, são as baixas dos franceses.

Prováveis escalações

Possível escalação do Tottenham: Lloris; Romero, Lenglet, Dier; Emerson, Hojbjerg, Bentancur, Perisic; Richarlison, Kane, Son.

Possível escalação do Olympique de Marselha: Lopez; Mbemba, Balerdi, Kolasinac; Clauss, Rongier, Veretout, Tavares; Guendouzi, Gerson; Suarez.

Desfalques da partida

Tottenham:

sem desfalques confirmados.

Olympique de Marselha:

Dimitri Payet: lesionado.

Sanchez: suspenso.

Quando é?

JOGO Tottenham x Olympique de Marselha DATA Quarta-feira, 7 de setembro de 2022 LOCAL Tottenham Stadium, Londres - ING HORÁRIO 16h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Tottenham

JOGO CAMPEONATO DATA Tottenham 2 x 1 Fulham Premier League 3 de setembro de 2022 West Ham 1 x 1 Tottenham Premier League 31 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Manchester City x Tottenham Premier League 10 de setembro de 2022 13h30 (de Brasília) Sporting Lisboa x Tottenham Champions League 13 de setembro de 2022 13h45 (de Brasília)

Olympique de Marselha

JOGO CAMPEONATO DATA Auxerre 0 x 2 Olympique Ligue 1 3 de setembro de 2022 Olympique 1 x 0 Clermont Ligue 1 31 de agosto de 2022

Próximas partidas