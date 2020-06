Tottenham x Manchester United: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Clássico inglês será disputado nesta sexta-feira (19), pela 30ª rodada da Premier League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

A Premier League está de volta e com um grande clássico para os torcedores! e se enfrentam na tarde desta sexta-feira (19), às 16h15 (de Brasília), em duelo atrasado da 30ª rodada do Campeonato Inglês. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Espn , na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Tottenham x Manchester United DATA Sexta-feira, 19 de junho de 2020 LOCAL Tottenham Hotspur Stadium HORÁRIO 16h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Foto: Getty Images

A partida terá transmissão terá transmissão ao vivo pelo canal Espn Brasil. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Separados por quatro pontos na tabela, Tottenham e Manchester United fazem o grande clássico da 30ª rodada.

Enquanto os Spurs, que aparecem na oitava posição com 41 pontos, não poderão contar com Dele Alli, suspenso, Son Heung-Min e Lo Celso, são tratados como dúvidas. O técnico José Mourinho deve utilizar o sistema 4-3-3.

Do outro lado, o Manchester United, na quinta posição com 45 pontos, contará com os retornos de Paul Pogba e Marcus Rashford, recuperados de seus respectivos problemas físicos.

A única dúvida do técnico Ole Gunnar Solskjaer para o clássico é o zagueiro Phil Jones.

Provável escalação do Tottenham: Lloris; Aurier, Sanchez, Alderweireld, Davies; Winks, Lo Celso; Bergwijn, Sissoko, Son; Harry Kane

Provável escalação do Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw; McTominay, Pogba; James, Bruno Fernandes, Rashford; Martial

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

TOTTENHAM

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Tottenham Premier League 7 de março de 2020 3 x 0 Tottenham Premier League 10 de março de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Tottenham x Premier League 23 de junho de 2020 16h15 (de Brasília) x Tottenham Premier League 2 de julho de 2020 14h (de Brasília)

MANCHESTER UNITED

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester United 2 x 0 Premier League 8 de março de 2020 LASK 0 x 5 Manchester United Premier League 12 de março de 2020

Próximas partidas