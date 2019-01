Tottenham x Manchester United: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Nesse que promete ser um dos grandes jogos do começo de 2019, o técnico Solskjaer tem seu primeiro grande teste diante dos comandados por Pochettino

O Tottenham recebe o Manchester United nesse domingo (13), às 14h30 (de Brasília), no Wembley Stadium, pela 22º rodada da Premier League. A partida terá transmissão da ESPN Brasil e também do serviço de streaming WatchESPN. Aqui na Goal Brasil , você acompanha o tempo real do jogo.

Os Spurs vêm de vitória sobre o Chelsea no primeiro jogo da semifinal da Carabao Cup, enquanto o United só venceu após a chegada de Ole Gunnar Solskjaer. Os Red Devils tentam entrar na zona de classificação para a Champions League, enquanto o Tottenham pode terminar a rodada em segundo lugar, dependendo de uma combinação de resultados.

Veja informações da partida!

JOGO Tottenham Hotspur x Manchester United DATA Domingo, 13 de janeiro de 2019 LOCAL Wembley Stadium - Londres, Inglaterra HORÁRIO 14h30 (Brasília)

ONDE ASSISTIR?

(Foto: Getty Images)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

TOTTENHAM HOTSPUR

Dembélé, Lucas e Vertonghen são dúvidas para o confronto.

Dier e Wanyama estão lesionados e não jogam.

Provável escalação:

MANCHESTER UNITED

Sánchez e Smalling são dúvidas para o confronto.

Marcos Rojo está lesionado e não joga.

Provável escalação: