Tottenham x Leicester: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Em busca de reabilitação na Premier League, e se enfrentam neste domingo (20), em Londres, a partir das 11h15 (de Brasília),pela 14ª rodada do campeonato. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN , na TV fechada. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui!

Veja informações da partida!

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real!

Após perder a liderança da Premier League, o Tottenham joga em casa em busca de sua reabilitação na competição. O técnico José Mourinho segue sem poder contar com Lamela e Tanganga, lesionados. Por outro lado, Gareth Bale está de volta à equipe.

