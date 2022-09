Tottenham x Leicester: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Spurs buscam a recuperação após a derrota na Champions League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Depois da suspensão dos jogos do futebol inglês na última semana devido à morte da Rainha Elizabeth II, o Tottenham recebe o Leicester City neste sábado (17), às 13h30 (de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, pela oitava rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Vindo de derrota para o Sporting por 2 a 0 na Champions League, o Tottenham volta as atenções para o Campeonato Inglês.

A um ponto do líder Arsenal, os Spurs podem entrar em campo com algumas mudanças na equipe. Ryan Sessegnon e Yves Bissouma podem entrar no time titular.

Do outro lado, o Leicester, lanterna apenas um ponto, busca a primeira vitória no campeonato. Até o momento, registra um empate e cinco derrotas consecutivas.

Escalações:

Escalação do provável TOTTENHAM: Lloris; Romero, Dier, Lenglet; Emerson, Hojbjerg, Bissouma, Sessegnon; Richarlison, Kane, Son.

Escalação do provável LEICESTER: Ward; Faes, Amartey, Evans; Justin, Tielemans, Ndidi, Castagne; Maddison; Daka, Iheanacho.

Desfalques

Tottenham

Lucas, machucado, é o único desfalque confirmado.

Leicester

Ricardo Pereira e Ryan Bertrand, lesionados, estão fora.

Quando é?

• Data: sábado, 17 de setembro de 2022

• Horário: 13h30 (de Brasília)

• Local: Tottenham Hotspur Stadium – Londres, Inglaterra

• Arbitragem: SIMON HOOPER (árbitro), ADRIAN HOLMES e MARK SCHOLES (assistentes), JARRED GILLETT (quarto árbitro) e ANDRE MARRINER (AVAR)