Tottenham x Inter de Milão: horário, onde assistir, escalação e as últimas notícias

Spurs querem embalar para a estreia na Premier League, e Antonio Conte espera aprimorar ainda mais seu time no duelo desse domingo (4), em Londres

Dando sequência à sua preparação para a temporada 2019/20, e vão a campo neste domingo, 4 de agosto, em mais um dia de , torneio amistoso que reúne algumas das maiores equipes do planeta a cada ano. A bola rola a partir das 11h06, do horário de Brasília, na nova casa dos londrinos, inaugurada em abril deste ano.

Enquanto os ingleses vão encerrando o período de testes para seu primeiro compromisso oficial, já na próxima semana, enquanto os italianos ainda terão mais tempo antes da arrancada da próxima edição do Campeonato Italiano.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Tottenham x Inter de Milão DATA Domingo, 4 de agosto LOCAL Tottenham Hotspur Stadium - Londres, HORÁRIO 11h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto:Getty Images)

A partida, bem como todos os compromissos da 2019, terá transmissão para o apenas pelo canal Fox Sports, na TV fechada.

Fox Sports - número do canal por operadora

OPERADORA NÚMERO DO CANAL SKY 27 Claro TV 50 NET 97 (HD 554) Vivo TV 465 (HD 50) Oi TV 53 GVT TV 53

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

TOTTENHAM

Embalado com seus últimos resultados, os atuais vice-campeões da Europa esperam fazer uma boa apresentação no primeiro compromisso diante do torcedor londrino nesse final de pré-temporada. O técnico Mauricio Pochettino pode fazer alterações no time para evitar maiores desgastes, já que a equipe atuou em dois dias seguidos (terça, 30, e quarta, 31 de julho) em Munique, pela Audi Cup.

O desfalque, e motivo de maior de preocupação, é a lesão sofrida pelo zagueiro Juan Foyth na partida contra o Bayern: o argentino precisou ser sacado no segundo tempo da última partida, e pode perder os primeiros compromissos oficiais da temporada.

Outros nomes que perderam os últimos jogos são o dos laterais Serge Aurier e Ben Davies e dos volantes Eric Dier e Victor Wanyama.

Provável escalação do Tottenham: Lloris, Walker-Peters, Vertonghen, Alderweireld, Rose; Sissoko, Winks, Lamela, Alli, Son; Kane.

INTER DE MILÃO

O argentino Lautaro Martínez já retomou os treinos com a Inter, mas sequer foi convocado pelo técnico Antonio Conte para a partida, que deve mandar Esposito e Perisic na linha de frente. No meio, Barellà dá lugar a Gagliardini, com Dalbert e Candreva atuando pelos lados do campo.

O uruguaio Godín, uma das principais contratações dessa temporada, deve ficar de fora: o ex- , com problemas físicos, deve dar lugar a D'Ambrosio, formando o trio de zaga com De Vrij e Skriniar.

Mauro Icardi, ainda em um impasse sobre seu futuro em Milão, continua de fora das convocações do time.

Provável escalação da Inter: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Dalbert; Esposito, Perisic.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

TOTTENHAM

Depois de vencer a Audi Cup pra cima do de Munique, nos pênaltis, o time de Mauricio Pochettino espera encerrar bem uma pré-temporada forte (com direito a vitórias sobre , e ) antes de fazer sua estreia no campeonato nacional diante de sua torcida, na próxima semana.

Em função de sua participação na próxima Liga dos Campeões da UEFA, o Tottenham ganha passagem direta à terceira fase da Inglesa, prevista para as últimas semanas de setembro.

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Tottenham x Premier League 10/08/2019 13h30 x Tottenham Premier League 17/08/2019 13h30

INTER DE MILÃO

Oscilando entre bons e maus momentos, Antonio Conte terá, contra os Spurs, uma de suas últimas oportunidades de testar a sua Inter em alto nível antes do início da temporada, apenas no final de agosto: com uma partida contra o prevista para a próxima semana, os Nerazzurri terão menos adversários à disposição para novos amistosos, já que algumas das principais ligas da Europa já terão começado.

A estreia no nacional, porém, promete ser 'fácil': recebe o Lecce, de volta à elite do futebol italiano, em casa, antes de visitar o (1º de setembro) e encarar a (15 de setembro), mais uma vez em casa.

O Derby della Madonnina, clássico local contra o , está previsto já para a quarta rodada, no final de semana de 22 de setembro.

Próximas partidas