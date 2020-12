Tottenham x Fulham é adiado por casos de Covid-19; Mourinho reclama de demora na decisão

Partida seria realizada nesta quarta-feira (30), pela 16ª rodada da Premier League, mas foi adiada três horas antes da bola rolar

A partida entre e , válida pela 16ª rodada da Premier League, seria disputada nesta quarta-feira (30), em Londres, a partir das 15h (de Brasília). No entanto, três horas antes da bola rolar, a realização do jogo foi cancelada. O time visitante alegou casos positivos de Covid-19 no elenco e a Premier League decidiu postergar o confronto.

José Mourinho, treinador do Tottenham, se mostrou incomodado com a demora da tomada de decisão. Cerca de uma hora antes do confronto ser cancelado (14h no horário inglês), o português publicou um vídeo em sua conta no Instagram e escreveu na legenda: "Partida às 18h... Nós ainda não sabemos se vamos jogar. Melhor liga do mundo", ironizou.

Por volta das 15h no horário londrino (às 12h de Brasília), veio a confirmação da Premier League que a partida não aconteceria. Foi o Fulham quem pediu o adiamente, alegando que alguns de seus jogadores sentiram sintomas da doença nesta quarta-feira (30).

"A partida entre Tottenham Hotspur e Fulham, que deve ser disputada às 18:00 GMT desta noite [15h de Brasília], foi adiada após uma reunião do Conselho da Premier League esta tarde", confirmou a liga em comunicado oficial.

"O Fulham apresentou um pedido ao Conselho da Premier League para reagendar o jogo após um aumento significativo nos casos positivos de Covid-19, bem como uma série de jogadores que apresentam sintomas hoje. O Conselho da Premier League consultou os seus médicos e a decisão de adiar o jogo foi tomada por precaução e tendo a saúde dos jogadores e das equipes como prioridade. O elenco será testado novamente imediatamente".

Não há uma data para que o jogo seja realizado. Tottenham x Fulham foi o segundo jogo adiado nesta semana. Na segunda-feira (28), o duelo entre Everton e Manchester City também foi cancelado, com um aumento significativo de casos de Covid-19 no grupo dos Citizens.