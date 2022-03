Tottenham x Everton: onde assistir ao vivo, horário e informações da Premier League 21/22

Tottenham e Everton encerram a 28ª rodada da Premier League nesta segunda-feira (7), às 17h (de Brasília), no Tottenham Stadium. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, na internet.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO É?

JOGO Tottenham x Everton DATA Segunda-feira, 6 de março de 2022 LOCAL Tottenham Stadium - Londres, ING HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Star+, na internet, vai transmitir o jogo desta segunda-feira, no Tottenham Stadium.

MAIS INFORMAÇÕES

Depois de ser eliminado pelo Middlesbrough nas oitavas de final da Taça da Inglaterra no meio da semana, o Tottenham volta as atenções para o Campeonato Inglês, buscando reduzir a diferença para o Manchester United, equipe que fecha a zona de classificação para a Champions League 2022/23.

Do outro lado, o Everton, classificado às quartas de final da FA Cup após vencer o Boreham Wood por 2 a 0, luta contra o rebaixamento no Inglês. É a primeira equipe fora do Z-4, somando 22 pontos, um a mais que o Burnley, que aparece na 18ª posição.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Everton

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Everton 0 x 1 Manchester City Premier League 26 de fevereiro de 2022 Everton 2 x 0 Boreham Wood Copa da Inglaterra 3 de março de 2022

Próximas partidas

Mais artigos abaixo

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Everton x Wolves Premier League 13 de março de 2022 11h (de Brasília) Everton x Newcastle Premier League 17 de março de 2022 16h45 (de Brasília)

TOTTENHAM

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Leeds 0 x 4 Tottenham Premier League 26 de fevereiro de 2022 Middlesbrough 1 x 0 Tottenham Copa da Inglaterra 1 de março de 2022

Próximas partidas