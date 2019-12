Tottenham x Chelsea: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Clássico inglês será disputado neste domingo (22), às 13h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com duas derrotas seguidas na Premier League, o entra em campo contra o pressionado por uma vitória neste domingo (22). A bola vai rolar partir das 13h30 (de Brasília), pela 18ª rodada do Campeonato Inglês. O duelo terá transmissão ao vivo da Espn , na TV fechada. Você também pode acompanhar tudo ao vivo na Goal clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Tottenham x Chelsea DATA Domingo, 22 de dezembro de 2019 LOCAL Tottenham Hotspur Stadium - Londres, ING HORÁRIO 13h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Tottenham está embalado após a chegada de Mourinho / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão exclusiva da ESPN Brasil, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÃO E MAIS

TOTTENHAM

Embalado com duas vitórias seguidas na Premier League, os Spurs subiram para a quinta posição, com 26 pontos.

No entanto, para o clássico contra o Chelsea, o técnico José Mourinho terá cinco desfalques para a partida. Hugo Lloris, Michel Vorm, Erik Lamela, Ben Davies e Tanguy Ndombele estão fora.

Desta forma, o português pode voltar a repetir a escalação que venceu o e .

Provável escalação do Tottenham: Gazzaniga; Aurier, Alderweireld, Sánchez, Vertonghen; Sissoko, Dier; Lucas Moura, Alli, Heung-Min; Harry Kane

CHELSEA

Atravessando um momento oposto do rival, os Blues não sabem o que é vencer no Campeonato Inglês há duas rodadas. Na quarta posição, com 29 pontos, o time de Londres visa a recuperação.

Para o duelo, o técnico Frank Lampard ainda não sabe se poderá contar com Fikayo Tomori e Olivier Giroud.

Provável escalação do Chelsea: Arrizabalaga; James, Rudiger, Zouma, Emerson; Kanté, Jorginho, Kovacic; Willian, Abraham, Pulisic

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

Em 178 confrontos entre as equipes, o possui uma boa vantagem sobre o seu rival. Foram 73 vitórias, contra 53 do City, além de 52 empates. ANO JOGO COMPETIÇÃO 2019 Chelsea 2 x 0 Tottenham Premier League 2019 Chelsea 2 (4) x (2) 1 Tottenham EFL Cup 2019 Tottenham 1 x 0 Chelsea EFL Cup 2018 Tottenham 3 x 1 Chelsea Premier League 2018 Chelsea 1 x 3 Tottenham Premier League

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

TOTTENHAM

JOGO CAMPEONATO DATA 3 x 1 Tottenham Premier League 11 de dezembro Wolves 1 x 2 Tottenham Premier League 15 de dezembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Tottenham x Premier League 26 de dezembro 9h30 (de Brasília) x Tottenham Premier League 28 de dezembro 14h30 (de Brasília)

CHELSEA

JOGO CAMPEONATO DATA Chelsea 2 x 1 Liga dos Campeões 10 de dezembro Chelsea 0 x 1 Bournemouth Premier League 14 de dezembro

Próximas partidas