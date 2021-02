Tottenham x Burnley: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (28), pela 26ª rodada da Premier League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Tottenham recebe o Burnley neste domingo (28), em Londres, a partir das 11h (de BrasíliA), pela 26ª rodada da Premier League,. A partida terá transmissão ao vivo na ESPN Brasil, na TV fechada. Na Goal, o torcedor também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Tottenham x Burnley DATA Domingo, 28 de fevereiro de 2021 LOCAL Tottenham Stadium, Londres - ING HORÁRIO 11h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Burnley quer a vitória para seguir longe da zona de rebaixamento/ Foto: Getty Images

A partida será transmitida pela ESPN Brasil, na TV fechada. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

TOTTENHAM

Ainda sonhando com uma vaga nas competições europeias, o Tottenham precisa do triunfo em casa para não ver seus rivais abrirem distância. Para o jogo deste domingo, os Spurs contam com o retorno Aurier, enquanto Lo Celso é o único desfalque no time de José Mourinho.

Provável escalação do Tottenham: Lloris; Aurier, Alderweireld, Dier, Reguilon; Hojbjerg, Ndombele; Son, Dele, Bale; Kane.

BURNLEY

Do outro lado, o Burnley luta para ficar longe da zona de rebaixamento e, por isso, quer surpreender o rival. A equipe conta com os retornos de Wood e Jay Rodrigues, enquanto Barnes e Gundmundsson estão fora, e Brady e Pieters são dúvidas para o duelo.

Provável escalação do Burnley: Pope; Lowton, Tarkowski, Mee, Taylor; Brownhill, Cork, Westwood, McNeil; Wood, Rodriguez.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

TOTTENHAM

JOGO CAMPEONATO DATA Tottenham 4 x 0 Wolfsberg Liga Europa 24 de fevereiro de 2021 West Ham 2 x 1 Tottenham Premier League 21 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fulham x Tottenham Premier League 4 de março de 2021 15h (de Brasíia) Tottenham x Crystal Palace Premier League 7 de março de 2021 16h15 (de Brasília)

BURNLEY

JOGO CAMPEONATO DATA Burnley 0 x 0 West Bromwich Premier League 20 de fevereiro de 2021 Burnley 1 x 1 Fulham Premier League 17 de fevereiro de 2021

Próximas partidas