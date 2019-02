Tottenham x Arsenal: Spurs adiam reestreia em White Hart Lane mais uma vez

Os Spurs esperavam transferir a partida contra os Gunners em 2 de março para o seu novo estádio, mas estão novamente sem uma data de abertura

O Tottenham confirmou que o derby contra o Arsenal, marcado para o dia 2 de março, não poderá acontecer no novo estádio do clube, o White Hart Lane, como havia sido planejado.

O clube esperava ser transferido para sua nova casa, construída no local do antigo terreno da área N17 de Londres, a tempo de receber seus grandes rivais.

Ao invés disso, o jogo será realizado em Wembley, que tem sido a casa dos Spurs desde que deixaram o antigo estádio em 2017.

Um comunicado no site oficial do clube dizia: “Hoje podemos informar que as obras corretivas nos sistemas de segurança do novo estádio estão quase concluídas e, então, avançaremos para os estágios finais de testes do sistema de detecção e alarme de incêndio e sua integração com outros sistemas de segurança. O sucesso deste teste é fundamental para a nossa capacidade de obter um certificado de segurança e abrir o estádio. Podemos confirmar, portanto, que vamos jogar o nosso jogo da Premier League contra o Arsenal no sábado, 2 de março, às 12h30 (no horário local, e às 09h30 no horário de Brasília) no estádio de Wembley”.

Os Spurs haviam se programado para utilizar o estádio nacional por apenas uma temporada, e a partida contra o Liverpool em setembro do ano passado foi marcada como um dia provisório de abertura da nova casa.

Porém, o projeto sofreu atrasos, principalmente com os testes de sistemas e procedimentos de segurança sendo a principal razão para estes quase seis meses de atraso.

No início da temporada, o clube recebeu uma dispensa especial da Football Association e autoridades locais relevantes para continuar jogando suas partidas em Wembley até o final da campanha de 2019.

Os Spurs ainda não anunciaram uma nova data para a abertura do estádio.