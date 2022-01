Tottenham x Arsenal: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Fim de semana de clássico londrino! Neste domingo, Tottenham e Arsenal duelam em Londres, às 13h30 (de Brasília), pela 22ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Tottenham x Arsenal DATA Domingo, 16 de janeiro de 2022 LOCAL Tottenham Stadium, Londres - ING HORÁRIO 13h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O duelo será transmitido pelo Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Tottenham conta com o apoio de sua torcida para buscar a vitória no clássico deste domingo e se manter dentro do G-6.

Os Spurs seguem sem poder contar com Son, Romero e Dier. Além disso, Reguilón foi mais um a testar positivo para covid-19, enquanto Bergwijn deve retornar.

Já o Arsenal mira o G-4 e quer um triunfo no dérbi para seguir firme na luta por uma vaga na próxima edição da Champions League.

Shaka está suspenso, enquanto Pepe, Partey, Elneny e Aubameyang são desfalques por estarem disputando a Copa das Nações Africanas.

Outro que também não vai a campo é Odegaard (covid-19), além de Tomiyasu, Rowe, Secric, Kolasinac, Saka e Chambers, com problemas físicos, serem dúvidas.

Provável escalação do Arsenal: Ramsdale; Chambers, Holding, Gabriel, Tierney; Saka, White, Lokonga, Martinelli; Lacazette, Nketiah.

Provável escalação do Tottenham: Lloris; Tanganga, Sanchez, Davies; Emerson, Hojbjerg, Skipp, Winks, Sessegnon; Lucas, Kane.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ARSENAL

JOGO CAMPEONATO DATA Liverpool 0 x 0 Arsenal Copa da Liga 13 de janeiro de 2022 Nottingham 1 x 0 Arsenal Copa da Inglaterra 9 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Arsenal x Liverpool Copa da Liga 20 de janeiro de 2022 16h45 (de Brasília) Arsenal x Burnley Premier League 23 de janeiro de 2022 11h (de Brasília)

TOTTENHAM

JOGO CAMPEONATO DATA Tottenham 0 x 1 Chelsea Copa da Liga 12 de janeiro de 2022 Tottenham 3 x 1 Moremcambe Premier League 9 de janeiro de 2022

Próximas partidas