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O departamento médico do Tottenham Hotspur segue movimentado após o clube receber uma notícia preocupante sobre a condição física de Savio, contratado no verão. O ponta brasileiro, que chegou ao norte de Londres por um valor elevado, enfrenta mais um período frustrante longe dos gramados após se lesionar durante a vitória sobre o Ipswich Town.

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Frustração para o jogador da seleção brasileira

A recente vitória do Tottenham por 2 a 0 sobre o Ipswich Town perdeu parte do brilho com a notícia de que Savio deve passar um período considerável em tratamento. O ponta brasileiro fez sua primeira partida desde o empate por 1 a 1 com o Manchester United, em 10 de outubro, ao entrar no segundo tempo. Seu retorno, porém, durou apenas cerca de 20 minutos: ele caiu dentro da área adversária após uma boa jogada individual.

O ex-jogador do Manchester City mostrou-se visivelmente abalado enquanto recebia atendimento da equipe médica e cobriu o rosto com a camisa ao ser ajudado a caminhar em direção ao túnel. Ele acabou substituído por Archie Gray, deixando a comissão técnica do Tottenham preocupada com a gravidade do problema muscular.

Segundo The Athletic, há um receio real no Tottenham de que o brasileiro tenha dificuldades para voltar a jogar antes do fim do ano. Com sete partidas restantes em 2026, incluindo vários confrontos importantes, a possível ausência de Savio representaria um duro golpe para os planos do clube.

De Zerbi se irrita com a reincidência da lesão

O momento da lesão é particularmente difícil para o técnico Roberto De Zerbi, que tem ressaltado a importância de contar com seus jogadores mais criativos. Ao falar com a imprensa após o apito final, o treinador italiano não escondeu a decepção com a notícia sobre a condição física de Savio.

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“Estou muito irritado com isso, porque Savio é um jogador fundamental para nós”, disse De Zerbi. “É a mesma lesão, e essa é a pior notícia de hoje.” A frustração do técnico é compreensível, já que Savio tinha acabado de voltar a ficar à disposição após perder quatro partidas da Premier League por causa de outro problema muscular.

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Um começo difícil em Londres

Desde sua transferência do Manchester City, em agosto, por um valor que pode chegar a 85 milhões de libras, Savio tem tido dificuldades para atuar com regularidade pelo Tottenham devido a problemas físicos recorrentes.

Embora tenha marcado um gol em sua estreia, na vitória por 5 a 1 sobre o Charlton Athletic pela Copa da Liga Inglesa, o brasileiro fez apenas sete partidas pelo Tottenham até agora.

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Tottenham tem compromissos decisivos em dezembro

O Tottenham se prepara para visitar o Sunderland no domingo, antes de voltar ao norte de Londres para receber o Fulham em 3 de dezembro. Depois, a equipe disputará um clássico decisivo do norte de Londres contra o Arsenal, em 6 de dezembro, no Tottenham Hotspur Stadium. O time de De Zerbi ocupa atualmente a 10ª posição na Premier League, com 15 pontos.