De Zerbi dá notícia preocupante sobre Savio
Savio entrou em campo aos 64 minutos da vitória sobre o Ipswich no último sábado, mas precisou sair quando faltavam dois minutos para o fim após voltar a sentir a lesão que o havia tirado de quatro jogos da liga.
Questionado em entrevista coletiva antes da visita ao Sunderland, no domingo, se o ponta poderia perder o restante do ano, De Zerbi disse: “Sim, acho que sim. Infelizmente, é uma situação difícil de aceitar. Ele é novo aqui e está sofrendo com essas novas lesões. Mas isso é futebol. Se você olhar para outros clubes europeus, todos estão sofrendo com essas lesões.”
“Ele será fundamental para nós”
A vitória sobre o Ipswich marcou a primeira aparição de Savio em seis semanas, segundo a BBC Sport, e já havia o temor de que ele ficasse semanas afastado depois de deixar o campo visivelmente abalado. De Zerbi agora admitiu que não consegue estabelecer uma data para seu retorno.
“Agora ele precisa de tempo. Precisa trabalhar duro com a equipe médica”, acrescentou o italiano. “Depois, em 50 dias, 60 dias, 80 dias, não sei, quando voltar, ele será fundamental para nós na reta final da temporada.”
Início frustrante no Tottenham
O jogador de 22 anos teve um início frustrante no norte de Londres desde que deixou o Manchester City no verão, em uma negociação que pode chegar a 85 milhões de libras. Ele disputou apenas cinco dos 11 jogos do Tottenham na Premier League e ainda busca seu primeiro gol ou assistência na competição.
Savio marcou e deu uma assistência em sua estreia, na vitória por 5 a 1 sobre o Charlton pela Copa da Liga Inglesa em agosto. Sua ausência aumenta uma lista de lesionados que já inclui Mathys Tel, Mykhailo Mudryk, Xavi Simons e Wilson Odobert, enquanto Lucas Bergvall é dúvida por causa de uma doença.
Tottenham terá dezembro movimentado
O Tottenham, que ocupa o 10º lugar após vencer quatro dos últimos cinco jogos, visita o Sunderland, 18º colocado, no Stadium of Light. Depois, recebe o Fulham em 3 de dezembro e, três dias mais tarde, o atual campeão Arsenal para o clássico do norte de Londres.