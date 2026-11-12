Tottenham se prepara para disputa de ofertas por Pedro Porro, com Liverpool, Manchester City e Chelsea de olho em transferência recorde

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Liverpool, Chelsea e Manchester City fizeram consultas sobre a contratação do defensor do Tottenham Pedro Porro na próxima janela de transferências, em janeiro. No entanto, os gigantes da Premier League terão uma disputa difícil pelo jogador da seleção espanhola, que, segundo informações, prefere voltar à La Liga diante do interesse de Barcelona e Real Madrid.

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Gigantes da Premier League sondam estrela do Tottenham

Liverpool, Chelsea e Manchester City fizeram consultas formais sobre Porro antes da janela de transferências de janeiro, segundo o TEAMtalk. Os três clubes da Premier League entraram em contato com as partes envolvidas para avaliar se o jogador de 27 anos estará disponível para uma transferência no inverno europeu. Porro se tornou um jogador muito cobiçado após uma campanha excepcional na Copa do Mundo pela seleção espanhola.

O Chelsea busca ativamente reforços para as laterais em meio à crescente incerteza sobre o futuro de Malo Gusto a longo prazo. Enquanto isso, Manchester City e Liverpool querem reforçar suas opções defensivas pelo lado direito. O Tottenham, porém, não facilitará uma possível transferência para seus rivais ingleses.

Porro prefere voltar à Espanha

Apesar do forte interesse de alguns dos maiores clubes da Inglaterra, Porro prefere voltar à La Liga, segundo informações. O lateral quer jogar novamente em seu país, o que representa um duro golpe para seus pretendentes da Premier League.

Tanto o Real Madrid quanto o Barcelona deixaram clara sua admiração pelo defensor enquanto buscam garantir opções a longo prazo para a lateral direita. Segundo relatos, o Barcelona chegou a estabelecer contato direto no mês passado sobre uma possível transferência.

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O Tottenham, no entanto, está em uma posição de negociação extremamente forte. Porro tem contrato com o clube do norte de Londres até 2031, e o Tottenham pretende exigir um valor recorde mundial para um lateral, superior aos 57 milhões de libras que o Paris Saint-Germain pagou por Achraf Hakimi.

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A ligação decisiva com a transferência de Ronald Araujo

A disputa por Porro tem um desdobramento interessante envolvendo Liverpool e Barcelona. Uma possível transferência do jogador do Tottenham para Anfield pode depender significativamente das negociações em andamento pelo zagueiro Ronald Araujo.

O Barcelona iniciou recentemente conversas com o Liverpool sobre uma transferência definitiva de Araujo, que está passando a temporada emprestado em Anfield. Isso cria uma dinâmica interessante entre os planos do Liverpool para reforçar a defesa e a busca do Barcelona por um novo lateral-direito.

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Se o Liverpool conseguir fechar um acordo definitivo pelo uruguaio, a entrada de recursos decorrente da transferência poderá colocar o Barcelona em uma posição financeira muito mais forte para tentar contratar Porro.

O que vem pela frente para Porro?

Embora as negociações por Araujo e Porro estejam interligadas no mercado atual, não há confirmação de que exista uma ligação formal entre elas. Um acordo pelo jogador emprestado pelo Barcelona não resultará automaticamente na transferência do defensor do Tottenham.

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A janela de transferências de janeiro promete uma disputa acirrada pela contratação de Porro. Real Madrid e Barcelona provavelmente continuarão acompanhando a situação, sabendo que o jogador prefere se transferir para a Espanha. Liverpool, Chelsea e Manchester City precisam agora decidir se estão dispostos a pagar o alto valor exigido pelo Tottenham. O clube não deve ceder, o que significa que qualquer interessado terá de desembolsar uma quantia enorme para contratar o jogador da seleção espanhola.