Tottenham recebe provocação por falta de títulos do próprio patrocinador

Um fornecedor do clube publicou mensagens nas redes sociais - antes de excluir apressadamente as postagens

A parceria do Tottenham com a Dulux, empresa de tintas, não começou da melhor maneira, com a empresa zombando do clube da Premier League por causa de sua sala de troféus vazia minutos depois de um acordo ser anunciado.

O Spurs estão há 13 anos sem conquistas importantes e esperam que José Mourinho encerre isso em 2021 com a final da Copa da Liga Inglesa, contra o Manchester City, que será disputada no dia 25 de abril.

Momentos após se tornar a fornecedora oficial dos gigantes do norte de Londres, a Dulux utilizou as redes sociais para provocar o clube e revelar o "armário de troféus não utilizado".

A empresa respondeu concordando com um tweet que diz: "Nós podemos guardar essas latas de tinta na sala de troféus, já que nós não temos mais nada lá dentro" e utilizando uma foto.

As piadas continuaram fluindo e a empresa chegou a dizer que a sala de troféus poderia pegar poeira após ser pintada e até o mascote da Dulux surgiu como possível zagueiro, em tom de brincadeira.

Os tweets em questão já foram excluídos.

O último título conquistado pelo Tottenham foi contra o Chelsea, em 2008, quando com uma vitória por 2 a 1 chegaram a conquista da Copa da Liga Inglesa. com gol do zagueiro Jonathan Woodgate na prorrogação.