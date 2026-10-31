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O Tottenham recebeu um reforço importante: o técnico Roberto De Zerbi confirmou que James Maddison está à disposição para enfrentar o Crystal Palace no sábado. O jogador da seleção inglesa teve uma suspeita de lesão contra o Chelsea, mas agora pode entrar em campo ao lado de Destiny Udogie, que está de volta.

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Maddison supera preocupação com lesão

Maddison está liberado para enfrentar o Crystal Palace pela Premier League neste sábado. O jogador da seleção inglesa gerou preocupação com uma possível lesão ao ser substituído no início do segundo tempo da vitória por 2 a 0 na casa do Chelsea.

No entanto, o técnico De Zerbi confirmou que o meia escapou de um problema grave. Maddison fará parte da lista de relacionados para a partida do fim de semana.

De Zerbi confirma que jogador especial está à disposição

Maddison seguiu um programa de treinos adaptado nesta semana para controlar sua carga de trabalho após a substituição precoce. Apesar de não ter participado de dois treinos completos, De Zerbi afirma que o meia está pronto para contribuir.

“Nesta semana, ele não treinou como os outros jogadores, mas está à disposição para amanhã e é um jogador especial para nós”, disse De Zerbi em entrevista coletiva na sexta-feira.

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O técnico do Tottenham agora precisa decidir se escala o meia como titular ou se o utiliza saindo do banco contra o Crystal Palace. A comissão técnica avaliará suas condições físicas antes do início da partida.

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Retorno aos gramados exige cautela

A condição física ainda é um tema delicado para Maddison após um período difícil afastado dos gramados. Ele perdeu a maior parte da temporada passada devido a uma lesão no ligamento cruzado anterior e sofreu um problema no ombro durante a derrota para o Brentford na rodada de abertura.

Recentemente, ele marcou seu retorno ao time titular ao abrir o placar contra o Coventry City no início deste mês. O clube agora adota uma abordagem cautelosa para garantir que ele permaneça em condições de jogar pelo restante da temporada.

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“Maddison e os jogadores que estão voltando de uma lesão que os afastou por muito tempo precisam trabalhar mais do que os outros, mas ele já tem quatro ou cinco semanas”, acrescentou De Zerbi. “Então, acho que não é um problema se ele perder dois dias, mas depois precisamos analisar se assumimos o risco ou não.”

Udogie retorna e reforça o elenco

Maddison não é o único jogador que volta a ficar à disposição do Tottenham neste fim de semana. O lateral Udogie também deve jogar após perder as duas últimas partidas devido a uma lesão no joelho. O retorno dos dois representa um grande reforço para a equipe. De Zerbi espera aproveitar a escalação titular reforçada na busca por três pontos importantes na Premier League.