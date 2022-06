Tottenham prepara 'pacotão' de £ 85 milhões por Richarlison e joia do Everton

Os atletas de 25 e 21 anos podem estar de saída dos Toffees na próxima janela; Spurs está próximo de realizar as ofertas

A GOAL pôde confirmar que o Tottenham está pronto para aumentar os valores pelo brasileiro Richarlison, além de considerar uma mudança para seu companheiro de equipe no Everton, Anthony Gordon.

Os Spurs estão ansiosos para fortalecer suas opções de ataque antes da nova temporada e têm como alvo a dupla dos Toffees, no que seria um acordo duplamente atraente, caso se concretize.

A equipe, no entanto, enfrentará a concorrência do Chelsea por Richarlison, e precisaria apresentar uma oferta atraente o suficiente para convencer o Everton a se desfazer de Gordon.

Qual é a situação entre Tottenham e Richarlison?

Richarlison é o principal alvo do Tottenham, e o brasileiro está disposto a deixar o Goodison Park, pois deseja jogar a Liga dos Campeões.

Fontes do Everton avaliam o atacante - que marcou 11 gols e ajudou os Toffees a evitar o rebaixamento na última temporada - em mais de 60 milhões de libras (cerca de R$ 384 milhões), mas uma oferta oficial é esperada nos próximos dias, com os Spurs prontos para se reunir com os representantes do jogador sobre um possível negócio.

O Chelsea também está interessado, embora a incerteza envolva sua atividade de transferência no momento, após as saídas do presidente Bruce Buck, da diretora Marina Granovskaia e Petr Cech, consultor técnico e de desempenho do clube, nas últimas semanas.

Por que os Spurs querem Anthony Gordon?

Gordon, por sua vez, representa uma situação intrigante. O jogador de 21 anos foi um dos raros pontos brilhantes do Everton na última temporada, fazendo 40 jogos e marcando quatro gols no que foi uma campanha inovadora.

Um produto da academia dos Blues, ele parece ter pouco desejo de seguir em frente, e o clube está ciente de como seria vender uma perspectiva promissora e caseira para um rival da Premier League, em termos de relações públicas. Gordon é valorizado tanto pelo técnico Frank Lampard quanto pelo diretor de futebol Kevin Thelwell.

Mas com Lampard sabendo que precisa vender jogadores antes de buscar novas contratações, uma oferta de 25 milhões de libras (cerca de R$ 160 milhões) ou mais pode ser tentadora para o Everton, e os Spurs estão prontos para testar sua determinação.

A capacidade de Gordon de jogar em várias posições, bem como seu status de caseiro, atrai o Tottenham. O sub-21 inglês é visto por Antonio Conte e pelo diretor de futebol Fabio Paratici como um jogador jovem e talentoso, que poderia florescer sob a orientação do treinador do Tottenham.

O Everton está ansioso para contratar o meio-campista dos Spurs, Harry Winks, que pode ser usado como um contrapeso nas negociações para Richarlison e Gordon. Winks está ansioso para sair em busca de futebol de primeira equipe, embora o Everton prefira um empréstimo inicial, se possível.