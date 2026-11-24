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O Tottenham Hotspur prepara um novo contrato de longo prazo, com melhores condições, para Luca Williams-Barnett, de 18 anos, após a atuação de destaque em sua primeira partida como titular na Premier League, contra o Ipswich Town. Com apenas 18 meses restantes no vínculo atual do jovem, o clube do norte de Londres agiu rapidamente para garantir sua permanência após a vitória por 2 a 0 em casa no sábado.

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Tottenham perto de acertar novo contrato

Segundo The Athletic, Williams-Barnett está perto de assinar um contrato com melhores condições no Tottenham. Seu vínculo atual vai até junho de 2028. O versátil meia-atacante marcou em sua primeira partida como titular na Premier League ao empurrar a bola para o gol na segunda trave, abrindo o placar contra o Ipswich. Depois, deu o passe para o segundo gol de Dominic Solanke com um cruzamento rasteiro. A assistência foi creditada a ele apesar de um toque do goleiro Christian Walton.

De Zerbi elogia jovem promessa

Com o gol, Williams-Barnett se tornou o jogador mais jovem do Tottenham a marcar na Premier League desde Gareth Bale, em 2007. Aos 18 anos e 51 dias, o gol e a assistência também fizeram dele o segundo jogador mais jovem da história da competição a conseguir ambos em uma mesma partida, e o mais jovem desde Michael Owen, em 1997.

Após a vitória de sábado, o técnico do Tottenham, Roberto De Zerbi , disse: "Estou otimista quanto a isso porque ele tem muita confiança. Ele conhece todas as suas qualidades, mas acho que tem uma família muito boa, e isso é crucial para esse tipo de jogador.

"Acho que tenho uma avaliação positiva do comportamento e do caráter dele, porque trabalho com ele há três ou quatro meses e o conheço o suficiente para dizer isso."

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Jovem da base avança rapidamente

O jogador da seleção sub-19 da Inglaterra começou no Luton Town, clube de sua cidade natal, antes de ingressar na base do Tottenham em 2018. À vontade com os dois pés e capaz de atuar pelo centro ou pelas pontas, ele avançou rapidamente até chegar ao elenco principal.

Depois de estrear contra o Doncaster Rovers na Copa da Liga Inglesa na temporada passada e participar da excursão de pré-temporada do clube pela Ásia, ele igualou um recorde da UEFA Youth League ao marcar cinco gols contra o Slavia Praga em dezembro passado. Sua trajetória na Premier League começou ao sair do banco na vitória por 2 a 0 sobre o Crystal Palace, em 31 de outubro, seguida por uma participação de oito minutos na derrota para o Leeds United.

Meia busca presença regular no elenco principal

Com a confirmação do novo contrato esperada para breve, Williams-Barnett tentará garantir presença regular entre os relacionados de De Zerbi. Depois de conquistar a confiança do italiano nos últimos meses, sua versatilidade oferece opções importantes para o ataque antes de uma exigente sequência de jogos no inverno. Garantir a permanência de um dos jogadores mais promissores formados em sua base também reforça o compromisso do Tottenham de construir seu elenco em torno de talentos formados no clube.