Tottenham perto de acertar novo contrato
Segundo The Athletic, Williams-Barnett está perto de assinar um contrato com melhores condições no Tottenham. Seu vínculo atual vai até junho de 2028. O versátil meia-atacante marcou em sua primeira partida como titular na Premier League ao empurrar a bola para o gol na segunda trave, abrindo o placar contra o Ipswich. Depois, deu o passe para o segundo gol de Dominic Solanke com um cruzamento rasteiro. A assistência foi creditada a ele apesar de um toque do goleiro Christian Walton.
De Zerbi elogia jovem promessa
Com o gol, Williams-Barnett se tornou o jogador mais jovem do Tottenham a marcar na Premier League desde Gareth Bale, em 2007. Aos 18 anos e 51 dias, o gol e a assistência também fizeram dele o segundo jogador mais jovem da história da competição a conseguir ambos em uma mesma partida, e o mais jovem desde Michael Owen, em 1997.
Após a vitória de sábado, o técnico do Tottenham, Roberto De Zerbi, disse: "Estou otimista quanto a isso porque ele tem muita confiança. Ele conhece todas as suas qualidades, mas acho que tem uma família muito boa, e isso é crucial para esse tipo de jogador.
"Acho que tenho uma avaliação positiva do comportamento e do caráter dele, porque trabalho com ele há três ou quatro meses e o conheço o suficiente para dizer isso."
Jovem da base avança rapidamente
O jogador da seleção sub-19 da Inglaterra começou no Luton Town, clube de sua cidade natal, antes de ingressar na base do Tottenham em 2018. À vontade com os dois pés e capaz de atuar pelo centro ou pelas pontas, ele avançou rapidamente até chegar ao elenco principal.
Depois de estrear contra o Doncaster Rovers na Copa da Liga Inglesa na temporada passada e participar da excursão de pré-temporada do clube pela Ásia, ele igualou um recorde da UEFA Youth League ao marcar cinco gols contra o Slavia Praga em dezembro passado. Sua trajetória na Premier League começou ao sair do banco na vitória por 2 a 0 sobre o Crystal Palace, em 31 de outubro, seguida por uma participação de oito minutos na derrota para o Leeds United.
Meia busca presença regular no elenco principal
Com a confirmação do novo contrato esperada para breve, Williams-Barnett tentará garantir presença regular entre os relacionados de De Zerbi. Depois de conquistar a confiança do italiano nos últimos meses, sua versatilidade oferece opções importantes para o ataque antes de uma exigente sequência de jogos no inverno. Garantir a permanência de um dos jogadores mais promissores formados em sua base também reforça o compromisso do Tottenham de construir seu elenco em torno de talentos formados no clube.