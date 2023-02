Tottenham x Manchester City o vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes entram em campo neste domingo (5), pela 22ª rodada do Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

Tottenham e Manchester City prometem fazer um duelo movimentado na tarde deste domingo (22), em Londres, às 13h30 (de Brasília), pela 22ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Estacionado na quinta posição do campeonato com 36 pontos, o Tottenham busca o triunfo para tentar entrar no G-4. Os Spurs tiveram boas notícias durante a semana, com os retornos de Richarlison e Lucas Moura, ambos recuperados de lesões. Assim, o técnico Antonio Conte terá todas as suas peças à disposição.

Do outro lado, o Manchester City é o vice-líder com 45 pontos e sabe que precisa ganhar para seguir na caça ao primeiro colocado. Os Citizens tiveram mudanças no elenco, como a saída de Cancelo para o Bayern de Munique. Ausência confirma é Stones, machucado.

Prováveis escalações

Escalação do provável Tottenham: Lloris; Romero, Dier, Davies; Porro, Hojbjerg, Bentancur, Perisic; Kulusevski, Kane, Son.

Escalação do provável Manchester City: Ederson; Lewis, Akanji, Laporte, Ake; Gundogan, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Haaland, Grealish.

Desfalques

Tottenham

Sem desfalques confirmados.

Manchester City

John Stones está lesionado.

Quando é?