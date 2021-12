Tottenham leva W.O. e é eliminado da Conference League; entenda o caso

A Uefa anunciou que a partida entre Tottenham e Rennes da Conference League, que não pode ser disputada devido aos casos de Covid-19 no elenco dos Spurs, foi considerada W.O., pelo placar de 3 a 0, para o time de Londres e, com isso, a equipe está eliminada da competição.

A partida, que deveria ter sido disputada dia 9 de dezembro, foi adiada após uma série de casos na comissão técnica e no elenco do Tottenham. O clube e a Uefa, entidade organizadora da competição, começaram a discutir uma possível data para realização do jogo até 31 de dezembro.

Porém, o clube e a organização não chegaram a um acordo e o pedido foi recusado, principalmente pela falta de datas no calendário inglês, já que o Tottenham precisou adiar outros jogos da Premier League por conta dos casos.

Em um comunicado divulgado, a Uefa disse: “Após vários casos positivos de Covid-19 que foram identificados por jogadores e funcionários do Tottenham Hotspur, o jogo da fase de grupos da Uefa Europa Conference League entre o Tottenham Hotspur e o Stade Rennais - agendado para ser disputado em dezembro de 9,2021 em Londres, Reino Unido - não pôde ser disputada."

“A questão foi submetida ao Órgão de Controle, Ética e Disciplina da Uefa, para decisão a ser tomada de acordo com o Anexo J dos Regulamentos da Uefa Europa Conference League (época 2021-22)."

“Com base no Artigo 30 (4) dos Regulamentos Disciplinares da Uefa e dadas as circunstâncias urgentes da questão, o presidente ad-hoc do Órgão de Controle, Ética e Disciplina remeteu o caso para o Órgão de Recurso.

“O Presidente do Órgão de Recursos da Uefa tomou a seguinte decisão: declarar o jogo da fase de grupos da Uefa Europa Conference League entre Tottenham Hotspur e Stade Rennais, inicialmente agendado para 9 de dezembro de 2021, como confiscado pelo Tottenham Hotspur FC, que, portanto, é considerado como tendo perdido a partida por 0 a 3”, afirmou a entidade.

Com a derrota, o Tottenham termina em terceiro colocado do Grupo G, com sete pontos conquistados e, portanto, esté eliminado da competição. Com isso, o Vitesse, da Holanda, avança no mata-mata para enfrentar o Rapid Vienna, da Áustria.