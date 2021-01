Tottenham x Leeds: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Spurs jogam neste sábado (2), pela 17ª rodada da Premier League, pensando apenas na vitória; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando reencontrar o caminho da vitória, o recebe o neste sábado (2), às 9h30 (de Brasília), em duelo válido pela 17ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Tottenham x Leeds United DATA Sábado, 2 de janeiro de 2021 LOCAL Tottenham Stadium, Londres -ING HORÁRIO 9h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Spurs estão há quatro jogos sem vencer / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo da Fox Sports, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor também segue o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com 26 pontos e sem saber o que é vencer na Premier League há quatro jogos (dois empates e duas derrotas), o Tottenham entra em campo pressionado pela vitória em casa, após ver o duelo contra o Fulham adiado no meio da semana devido a um surto de coronavírus.

O técnico Mourinho não terá Gareth Bale e Giovani Lo Celso, enquanto os brasileiros Carlos Vinicius e Lucas Moura são tratados como dúvidas.

Já o Leeds chega embalado com duas vitórias consecutivas, e trata a presença de Mateusz Klich como dúvida. Pablo Hernandez e Jamie Shackleton disputam uma vaga no meio-campo se Klich não for liberado para jogar.

Provável escalação da Tottenham: Lloris; Aurier, Alderweireld, Dier, Reguilon; Hojbjerg, Sissoko; Bergwijn, Ndombele, Son; Kane.

Provável escalação da Leeds United: Meslier; Dallas, Ayling, Struijk, Alioski; Phillips; Raphinha, Rodrigo, Hernandez, Harrison; Bamford.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

TOTTENHAM

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 3 Tottenham Inglesa 23 de dezembro de 2020 1 x 1 Tottenham Premier League 27 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Tottenham x Copa da Liga Inglesa 5 de janeiro de 2021 16h45 (de Brasília) Marine x Tottenham Copa da 10 de janeiro de 2021 14h (de Brasília)

LEEDS UNITED

JOGO CAMPEONATO DATA Leeds 1 x 0 Premier League 27 de dezembro de 2020 West Bromwich 0 x 5 Leeds Premier League 29 de dezembro de 2020

Próximas partidas