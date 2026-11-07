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O Tottenham apresentará uma reclamação formal depois que Jayden Bogle não recebeu cartão vermelho por uma entrada temerária em Mathys Tel na derrota por 1 a 0 para o Leeds, fora de casa. Tel precisou deixar o campo antes do intervalo, e o Tottenham considera que a decisão contrasta com a expulsão de Jean-Philippe Mateta em um jogo contra a equipe uma semana antes. Roberto De Zerbi, por sua vez, afirmou que ainda confia plenamente na arbitragem.

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Tottenham enviará carta à Pro Ref para questionar decisão sobre Bogle

O Tottenham apresentará uma reclamação formal à entidade de arbitragem Pro Ref depois que Bogle não recebeu cartão vermelho na derrota por 1 a 0 para o Leeds no sábado, em Elland Road. Segundo o Independent, o Tottenham considera que o defensor deveria ter sido expulso e escreverá à Pro Ref para pedir uma explicação sobre a decisão.

Bogle deu um carrinho em Tel no primeiro tempo e atingiu o tornozelo do atacante com o pé esquerdo. O árbitro John Brooks marcou falta para o Tottenham, mas não mostrou cartão a Bogle nem aplicou outra punição.

VAR não intervém, e Tel precisa ser substituído

O jogo foi interrompido enquanto Tel recebia atendimento em campo, e o árbitro de vídeo Tony Harrington analisou o lance em detalhes. Após uma revisão de quatro minutos, Harrington decidiu não chamar Brooks ao monitor à beira do campo. Embora a entrada tenha sido considerada “imprudente”, Bogle não foi punido.

Tel voltou ao jogo, mas foi substituído por Dominic Solanke aos 43 minutos devido aos efeitos persistentes da entrada em seu tendão de Aquiles. O Leeds venceu com um gol de Noah Okafor. Em declaração à BBC, Darren Cann, ex-árbitro assistente da Premier League, afirmou: “A entrada de Bogle atende aos critérios para jogo brusco grave, pois coloca em risco a segurança de um adversário. Ele pode se considerar sortudo por ainda estar em campo.”

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Expulsão de Mateta pode reforçar o argumento do Tottenham

O Tottenham pode citar o cartão vermelho mostrado ao atacante Mateta, do Crystal Palace, por uma falta em Micky van de Ven na vitória por 2 a 0 uma semana antes. Naquela ocasião, o árbitro Michael Oliver mostrou inicialmente o cartão amarelo, mas a punição foi alterada após revisão do VAR. Mais tarde, em Elland Road, Pedro Porro recebeu cartão amarelo por uma entrada semelhante à de Bogle, o que irritou De Zerbi.

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De Zerbi foi mais crítico com seus próprios jogadores após a partida, mas disse sobre a decisão: “Tenho muita confiança no árbitro. Nada muda se ele for ao monitor. Se eles não tomaram a decisão certa, não sei. Temos que manter o foco no desempenho e em onde podemos melhorar. Fiquei surpreso com o cartão amarelo para Pedro Porro, porque foi claro. Sobre o possível cartão vermelho, não saberia dizer. Temos total confiança no árbitro e no VAR. Não posso dizer mais nada.”

Painel de Incidentes Decisivos das Partidas analisará entrada de Bogle

O Painel de Incidentes Decisivos das Partidas analisará a decisão nos próximos dias, enquanto o Tottenham aguarda uma explicação da Pro Ref.

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Mateta, por sua vez, cumpre suspensão de três jogos depois que a Football Association rejeitou o recurso do Crystal Palace contra sua expulsão.