Prévia de Tottenham x Crystal Palace pela Premier League
O Tottenham recebe o Crystal Palace no Tottenham Hotspur Stadium no sábado, 31 de outubro, às 13h30 EST e às 17h30 GMT.
Tottenham chega embalado após vitória histórica sobre o Chelsea
O Tottenham vive uma situação pouco habitual: venceu duas partidas consecutivas na Premier League. Bateu o Coventry por 3 a 1, em jogo que teve um golaço de James Maddison em seu retorno, e depois conquistou uma vitória extremamente rara em Stamford Bridge contra o rival Chelsea, apenas a segunda no estádio pela Premier League em 37 tentativas.
Crystal Palace não consegue decolar
Rival londrino do Tottenham, o Crystal Palace enfrenta dificuldades sob o comando do novo técnico Pierre Sage, com apenas sete pontos nos primeiros oito jogos. A campanha deixa a equipe perigosamente perto da zona de rebaixamento, na 17ª posição da Premier League. A fase atual é péssima: duas derrotas, nenhum gol marcado e sete sofridos nos últimos dois jogos. Desta vez, o Palace espera repetir o desempenho recente na casa do Tottenham, onde venceu suas duas últimas visitas pela Premier League.
Estatísticas importantes e notícias sobre lesões
- O Palace venceu três dos últimos cinco confrontos com o Tottenham.
- Nenhum dos últimos 11 confrontos entre as equipes terminou empatado.
- O Palace sofreu 50 gols na Premier League neste ano, quatro a mais do que qualquer outra equipe.
Prováveis escalações
Tottenham (4231): Kinsky; Gray, Van Hecke, Van De Ven, Robertson; Fernandes, Tonali; Kudus, Maddison, Tel; Marmoush.
Palace (3421): Benitez; Richards, Disasi, Canvot; Khalaili, Wharton, Kamada, Mitchell; McNeil, Pino; Mateta.
Notícias das equipes e elencos
Prováveis escalações de Tottenham x Crystal Palace
Técnico
- R. De Zerbi
Forma recente
Histórico de confrontos
Confrontos
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|9
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D
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V
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V
D
V
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|8
|2
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V
V
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D
E
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|2
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|3
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|-2
|9
V
V
E
D
E
|15
|8
|2
|2
|4
|8
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|-2
|8
V
V
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E
E
|16
|8
|1
|4
|3
|10
|13
|-3
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E
E
E
D
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|8
|2
|1
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|9
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D
D
V
E
D
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|1
|3
|4
|6
|10
|-4
|6
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D
D
V
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|8
|2
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|6
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|-9
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D
V
V
D
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|14
|-8
|5
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