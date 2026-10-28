Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Premier League
team-logoTottenham
Tottenham Hotspur Stadium
team-logoCrystal Palace
Assista aqui! Disney+
Com a ajuda da

Tottenham Hotspur x Crystal Palace pela Premier League: tudo o que você precisa saber sobre o jogo

Tottenham x Crystal Palace
Tottenham
Crystal Palace
Premier League
R. De Zerbi

Prévia completa do confronto entre Tottenham e Crystal Palace pela Premier League. O Tottenham conseguirá aproveitar o embalo da vitória sobre o Chelsea e vencer mais um clássico?

Prévia de Tottenham x Crystal Palace pela Premier League

crest
Premier League - Rodada 9
Tottenham Hotspur Stadium

O Tottenham recebe o Crystal Palace no Tottenham Hotspur Stadium no sábado, 31 de outubro, às 13h30 EST e às 17h30 GMT.

Tottenham chega embalado após vitória histórica sobre o Chelsea

O Tottenham vive uma situação pouco habitual: venceu duas partidas consecutivas na Premier League. Bateu o Coventry por 3 a 1, em jogo que teve um golaço de James Maddison em seu retorno, e depois conquistou uma vitória extremamente rara em Stamford Bridge contra o rival Chelsea, apenas a segunda no estádio pela Premier League em 37 tentativas.

Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images

Crystal Palace não consegue decolar

Rival londrino do Tottenham, o Crystal Palace enfrenta dificuldades sob o comando do novo técnico Pierre Sage, com apenas sete pontos nos primeiros oito jogos. A campanha deixa a equipe perigosamente perto da zona de rebaixamento, na 17ª posição da Premier League. A fase atual é péssima: duas derrotas, nenhum gol marcado e sete sofridos nos últimos dois jogos. Desta vez, o Palace espera repetir o desempenho recente na casa do Tottenham, onde venceu suas duas últimas visitas pela Premier League.

Pierre SageGetty Images

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

  • O Palace venceu três dos últimos cinco confrontos com o Tottenham.
  • Nenhum dos últimos 11 confrontos entre as equipes terminou empatado.
  • O Palace sofreu 50 gols na Premier League neste ano, quatro a mais do que qualquer outra equipe.

Prováveis escalações

Tottenham (4231): Kinsky; Gray, Van Hecke, Van De Ven, Robertson; Fernandes, Tonali; Kudus, Maddison, Tel; Marmoush.

Palace (3421): Benitez; Richards, Disasi, Canvot; Khalaili, Wharton, Kamada, Mitchell; McNeil, Pino; Mateta.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Tottenham x Crystal Palace

Técnico

  • R. De Zerbi

Forma recente

TOT

TOT - Sequência

LIV
D3-1
AVL
D2-3
MUN
E1-1
COV
V3-1
CHE
V0-2
Gol marcado (sofrido)
9/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
CRY

CRY - Sequência

NFO
V3-1
OL
D3-2
BHA
D5-0
BJK
E2-2
NEW
D0-2
Gol marcado (sofrido)
7/13
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Histórico de confrontos

Confrontos

TottenhamEmpateCrystal Palace
2
0
3
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
3
FJ
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
0
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
FJ
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
0
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
FJ
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Tottenham badge
Tottenham
TOT
0
FJ
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
3
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
FJ
5Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
D
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
8701135+821
V
V
V
D
V
3
BrightonBrightonBHA
8512237+1616
D
V
V
V
V
4
LiverpoolLiverpoolLIV
8431118+315
V
V
D
V
E
5
ChelseaChelseaCHE
84131715+213
D
V
V
D
E
6
BrentfordBrentfordBRE
8251149+511
E
D
E
V
E
7
LeedsLeedsLEE
825196+311
E
E
D
E
V
8
NewcastleNewcastleNEW
83231214-211
V
D
D
V
D
9
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
V
V
E
V
D
10
HullHullHUL
824298+110
E
D
E
D
E
11
EvertonEvertonEVE
824289-110
D
D
E
V
E
12
IpswichIpswichIPS
83141216-410
E
D
V
D
V
13
BournemouthBournemouthBOU
82331213-19
V
V
D
D
E
14
TottenhamTottenhamTOT
8233810-29
V
V
E
D
E
15
FulhamFulhamFUL
8224810-28
V
V
D
E
E
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
81431013-37
D
E
E
E
D
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
8215919-107
D
D
V
E
D
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
E
D
D
D
V
19
CoventryCoventryCOV
8206615-96
D
D
V
V
D
20
SunderlandSunderlandSUN
8125614-85
E
D
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google