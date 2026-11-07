Tottenham Hotspur vê sequência invicta chegar ao fim após golpe de Noah Okafor nos minutos finais

O Leeds United conquistou uma vitória apertada, mas merecida, sobre o Tottenham Hotspur na tarde de sábado. Por muito tempo, a partida pareceu caminhar para um 0 a 0 sem emoção, mas o reserva Noah Okafor fez 1 a 0 a dez minutos do fim. O resultado pôs fim à boa sequência da equipe de Roberto De Zerbi.

Com os holandeses Micky van de Ven e Jan Paul van Hecke e o ex-jogador do Ajax Mohammed Kudus entre os titulares, o Tottenham Hotspur teve muita dificuldade para avançar com a bola no primeiro tempo. Omar Marmoush e Kudus foram os únicos a finalizar contra o gol do Leeds antes do intervalo, sem sucesso.

Os únicos momentos de agitação envolveram a arbitragem. Mateus Fernandes pareceu tocar a bola com a mão dentro da própria área, mas não havia imagens conclusivas para o árbitro de vídeo. Pouco antes do intervalo, Jayden Bogle tirou Mathys Tel da partida com uma entrada, mas o VAR também não interveio nesse lance. Bogle não recebeu cartão, enquanto Tel precisou deixar o campo lesionado.

Estava claro que o Tottenham precisava mudar de postura, mas foi o Leeds que voltou do vestiário com muito mais energia. A equipe criou situações perigosas diante do gol de Antonín Kinský, e Dominic Calvert-Lewin e Ao Tanaka foram os que mais se aproximaram de abrir o placar.

O Leeds era, afinal, quem mais merecia a vitória em Elland Road. Sean Longstaff achou que abriria o placar, mas Kinský fez uma defesa espetacular. O 1 a 0, porém, viria pouco depois.

Após uma jogada de Harry Wilson, a bola chegou à área e caiu nos pés do reserva Okafor, que estava em campo havia apenas um minuto. O atacante não hesitou e chutou no canto esquerdo, sem chances para Kinský. A torcida em Elland Road e Okafor foram à loucura; o atacante tirou a camisa na comemoração.

O gol foi suficiente para garantir a vitória do Leeds, que voltou a vencer uma partida pela primeira vez desde 14 de setembro. Nem mesmo uma cabeçada de Van Hecke nos instantes finais conseguiu mudar o resultado. Já o Tottenham viu chegar ao fim uma boa sequência: a equipe estava invicta havia quatro jogos e não havia sofrido gols em dois deles.