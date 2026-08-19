O Tottenham Hotspur está seriamente no mercado por Savinho e Omar Marmoush, garante o jornalista David Ornstein, do The Athletic, nesta quarta-feira. O clube londrino quer reforçar a linha de ataque, e a dupla do Manchester City está no topo da lista de desejos.

Ornstein informa ainda que as conversas entre Tottenham e Manchester City avançam de forma positiva. Um acordo definitivo, no entanto, ainda não foi fechado, embora haja boa expectativa no norte de Londres de que as assinaturas sejam feitas em breve.

Savinho ficou fora da lista de relacionados do Manchester City para o duelo da Community Shield com o Arsenal (derrota por 3 a 0). Marmoush foi colocado em campo no intervalo pelo técnico Enzo Maresca. Ambos os atacantes parecem poder deixar o clube neste verão.

O Tottenham parecia ter acertado a contratação de Savinho no ano passado por 50 milhões de euros. No entanto, o negócio não foi concretizado, após o que o atacante brasileiro renovou até meados de 2031 no Etihad Stadium.

O Tottenham já gastou 270 milhões de euros nesta janela de transferências com novos jogadores. Foram desembolsados valores altos por Sandro Tonali (108 milhões), Mateus Fernandes (100 milhões) e Jan Paul van Hecke (60 milhões).

Além desses jogadores, o clube trouxe experiência com Andy Robertson, Marcos Senesi e Martin Dubravka. O Tottenham, que terminou em 17º lugar por duas vezes seguidas, aparentemente ainda não terminou seus movimentos no mercado de transferências de verão.

Voetbal International informou na semana passada que Cody Gakpo tem um acordo em linhas gerais com o Tottenham Hotspur. A primeira proposta que o Liverpool recebeu do norte de Londres é de 70 milhões de euros. De todo modo, o interesse em Gakpo é independente do interesse por Savinho.