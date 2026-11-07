O Tottenham Hotspur ainda tem um trunfo especial para uma possível volta de Harry Kane. Apesar do novo megacontrato que o atacante inglês assinou recentemente com o Bayern de Munique, seu antigo clube dispõe de uma cláusula que pode influenciar uma futura transferência. A informação é do The Telegraph.

Kane renovou recentemente seu contrato com o Bayern até meados de 2029. Com isso, segundo informações anteriores, ele também se tornou o jogador mais bem pago da Europa, com um salário-base garantido de cerca de 400 mil libras por semana. Ainda assim, a renovação não significa que o Tottenham tenha perdido todas as chances de voltar a contar com seu ex-capitão.

Na transferência de Kane para o Bayern, no verão de 2023, o Tottenham assegurou um direito especial. O clube londrino tem o chamado 'first-option matching right', que lhe permite igualar uma eventual oferta de outro clube pelo atacante. O acordo permanece válido durante todo o vínculo do jogador com o Bayern, inclusive após eventuais renovações de contrato.

A cláusula só será relevante se o Bayern decidir vender Kane e o próprio atacante estiver disposto a voltar ao Tottenham. Não há um valor de transferência previamente estabelecido. Caso outro clube chegue a um acordo com o Bayern, o Tottenham terá a oportunidade de apresentar a mesma oferta e tentar levar Kane de volta a Londres.

Segundo o The Telegraph, o Tottenham aproveitaria qualquer oportunidade financeiramente viável de trazer de volta o maior artilheiro de sua história. Uma possível volta, porém, não está nos planos de Kane neste momento. O atacante de 33 anos está totalmente concentrado em seu futuro no Bayern, onde ainda quer conquistar grandes títulos.

Kane se transferiu para a Alemanha em 2023 por cerca de 95 milhões de euros. O inglês passou 13 anos no Tottenham e marcou 280 gols pelo clube. Assim, tornou-se o jogador com mais gols na história da equipe.

O atacante também já alcançou números impressionantes no Bayern, coroados pela conquista da Bola de Ouro na semana passada. Ainda assim, graças aos acordos firmados, a porta para uma possível volta ao Tottenham permanece entreaberta.