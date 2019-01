Tottenham: Harry Kane alcança nova marca com gol sobre o Cardiff

O atacante inglês também é, ao lado de Salah e Hazard, quem mais participa em gols nesta Premier League: 18 até o momento

Harry Kane segue a escrever o seu nome na história dos melhores atacantes da Premier League inglesa. Nesta terça-feira (01), o camisa 10 dos Spurs abriu o placar na vitória por 3 a 0 sobre o Cardiff City, pela 21ª rodada do certame inglês.

Um lance um tanto quanto estranho, que deixa evidente o quanto ‘a bola procura’ Kane dentro da área, o capitão da seleção inglesa estufou as redes e chegou a uma marca respeitável: fez gols contra absolutamente todos os adversários que já enfrentou na Premier League.

Outra curiosidade está no número de vezes que Harry Kane deixou a sua marca em partidas disputadas no primeiro dia de um ano: agora o ídolo do Tottenham soma cinco, ao lado de Andy Cole e Steven Gerrard – os artilheiros nesta brincadeira de contabilizar quem soma mais gols no primeiro dia do ano.