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O Tottenham Hotspur tomou a medida extraordinária de solicitar o banimento formal de um jornalista após a divulgação de um vídeo polêmico nas redes sociais. O clube do norte de Londres apresentou uma reclamação à Premier League depois que as imagens mostraram um repórter participando de cânticos depreciativos ao lado de torcedores rivais.

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Tottenham pede veto após vídeo viral

O correspondente da ESPN Brasil Joao Castelo-Branco foi filmado vestindo uma camisa do Arsenal e cantando músicas contra o Tottenham ao lado de torcedores do Arsenal em São Paulo. As imagens mostram o jornalista participando do conhecido cântico “Odiamos o Tottenham”, que chama a equipe do norte de Londres de “m****”.

Segundo o The Times, o Tottenham ficou furioso com a circulação do vídeo. O clube entrou imediatamente em contato com a Premier League para exigir que Castelo-Branco seja impedido de cobri-lo no futuro, o que o impediria de entrevistar Roberto De Zerbi e os jogadores. As conversas para resolver a disputa continuam, embora o Tottenham tenha esclarecido que não busca um veto geral à emissora.

Castelo-Branco pede desculpas

Desde então, o repórter brasileiro retirou o vídeo de seus canais e expressou profundo arrependimento. Após enviar um e-mail ao clube e participar de uma reunião online com seus empregadores e a Premier League, ele reconheceu seu erro de julgamento em uma declaração ao The Times.

“Queria pedir desculpas ao clube pelo vídeo que gravei com torcedores do Arsenal no Brasil cantando um cântico depreciativo sobre o Tottenham Hotspur Football Club”, disse Castelo-Branco. “Dado o meu papel como correspondente no Reino Unido, sinto que cometi um erro. O vídeo foi publicado na página do podcast no Instagram e republicado na minha página pessoal.”

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Ele acrescentou: “Entendo que isso pode ser ofensivo para o Tottenham e seus torcedores e que eu deveria ter pensado melhor antes de cantar aquilo e no alcance que isso poderia ter. A Premier League informou à ESPN que o Tottenham havia visto a publicação e não gostado dela, e concordamos em apagá-la. Espero que possamos seguir em frente. Vou repensar e ter mais cuidado com os limites dessa persona no podcast.”

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Limites profissionais ultrapassados

Embora Castelo-Branco não seja um correspondente dedicado ao Tottenham, sua função mais ampla na cobertura do futebol inglês faz com que ele acompanhe frequentemente jogos da Premier League. Sua conduta atraiu grande atenção devido à sua presença nas redes sociais: ele tem 168 mil seguidores no Instagram e outros 188 mil no X.

Além disso, o vídeo foi compartilhado inicialmente pelo podcast Correspondentes Premier, da ESPN Brasil. A página do programa tem mais de 42 mil seguidores no Instagram, o que ampliou significativamente o alcance do vídeo polêmico antes de sua exclusão.

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Reação após derrota em Elland Road

Fora da polêmica com a imprensa, o Tottenham tenta se reorganizar em campo após uma viagem decepcionante a West Yorkshire. Sua sequência de três vitórias foi interrompida pela derrota por 1 a 0 para o Leeds United na tarde de sábado.

O gol da vitória marcado por Noah Okafor, que saiu do banco em Elland Road, representou um revés frustrante. O elenco agora precisará voltar a se concentrar para recuperar o embalo e recolocar sua campanha no campeonato nacional nos trilhos.