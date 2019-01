Tottenham estreia na FA Cup aplicando a maior goleada de sua história como visitante

O Tottenham fez história em sua estreia na FA Cup (a Copa da Inglaterra) 2018-19: bateu o modesto Tranmere Rovers, da terceira divisão, por 7 a 0. Foi a maior vitória fora de casa dos Spurs em toda a sua história de mais de 130 anos.

A partida realizada no Prenton Park teve gols de: Serge Aurier (2x), Llorente (3x), Son e Harry Kane.

Após o jogo, o técnico dos Spurs, Mauricio Pochettino, manifestou surpresa ao saber de seu recorde e exaltou o profissionalismo das equipes em campo.

