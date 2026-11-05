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O Tottenham Hotspur estabeleceu uma condição rígida para sequer considerar permitir que o meio-campista Lucas Bergvall deixe o norte de Londres na próxima janela de transferências de janeiro. Embora o Barcelona, gigante do futebol europeu, acompanhe de perto o jogador de 20 anos da seleção sueca, o clube da Premier League segue relutante em enfraquecer seu elenco no meio da temporada.

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Tottenham exige reposição no meio-campo antes de vender Bergvall

Segundo o TEAMtalk, a diretoria do Tottenham só autorizará a saída de Bergvall na janela de inverno se antes contratar um substituto direto para o meio-campo, a fim de preservar a profundidade do elenco. Apesar de ter assinado um novo contrato de longo prazo, válido até 2031, em setembro, o jovem tem encontrado dificuldades para conquistar uma vaga regular entre os titulares nesta temporada. Ainda assim, o técnico Roberto De Zerbi conta com o sueco em seus planos e espera que ele reconquiste espaço na equipe.

Gigantes europeus acompanham talento sueco

A falta de sequência sob o comando de De Zerbi manteve o meio-campista no radar de vários clubes de destaque do continente às vésperas do Ano-Novo. O Barcelona mantém um interesse antigo no jovem, depois de ter acompanhado sua evolução no Djurgarden, da Suécia, antes de ele optar por se transferir para a Inglaterra em 2024.

Os responsáveis pelas contratações no Camp Nou veem o jogador de 20 anos como uma solução versátil e de longo prazo para o meio-campo. Como o Tottenham não quer ficar com poucas opções no meio da temporada, tanto uma venda em definitivo quanto uma saída por empréstimo parecem, neste momento, altamente improváveis em janeiro, independentemente de propostas do exterior.

Clubes italianos entram na disputa pela contratação

Além do gigante catalão, Napoli e Juventus, da Serie A, também acompanham de perto a situação de Bergvall no norte de Londres enquanto avaliam reforços para seus próprios meio-campos. Embora o Napoli continue a observar os acontecimentos à distância, qualquer proposta formal do clube encontraria exatamente a mesma resistência da diretoria do Tottenham.

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A Juventus demonstrou o maior interesse em fechar um acordo imediato. Segundo fontes, o clube de Turim gostaria de negociar um empréstimo de seis meses, até o fim da temporada. Mesmo uma transferência temporária para a Itália agora parece cada vez mais difícil de concretizar diante da postura firme do Tottenham quanto à necessidade de manter opções suficientes no elenco.

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Retorno de lesão amplia opções no meio-campo

Bergvall está perto de voltar após uma incômoda lesão no joelho e pode ser relacionado para a partida em que o Tottenham enfrentará o Leeds United pela Premier League neste fim de semana. Seu retorno dará a De Zerbi uma opção adicional bem-vinda no meio-campo, enquanto a comissão técnica o ajuda a recuperar o ritmo de jogo. Embora a tendência seja que ele permaneça no norte de Londres pelo menos até o verão, o tempo de jogo que receber nas próximas semanas determinará se Barcelona, Napoli e Juventus intensificarão a tentativa de contratá-lo mais adiante na temporada.