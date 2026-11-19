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Tottenham e Liverpool acompanham de perto Gustavo Varela, destaque do Monza após um início arrasador na Serie A. O atacante português de 21 anos rapidamente se tornou um dos talentos mais cobiçados da Europa e está avaliado em € 40 milhões antes da janela de janeiro.

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Gigantes da Premier League entram na disputa

Tottenham e Liverpool surgiram como fortes candidatos à contratação de Varela, destaque do Monza . Os dois clubes da Premier League acompanham de perto o atacante de 21 anos após seu início arrasador na primeira divisão italiana. Segundo o Il Corriere dello Sport, o Tottenham já fez uma consulta oficial sobre a disponibilidade do atacante português.

Enquanto isso, o Liverpool tem enviado olheiros regularmente aos jogos do Monza para avaliar a rápida evolução física e técnica do jogador. O interesse ativo dos dois clubes acrescenta um novo elemento à acirrada disputa europeia por sua contratação. A Juventus era considerada anteriormente a principal interessada no atacante, muito bem avaliado, antes da próxima janela de janeiro.

A revelação goleadora da Serie A

Varela tem sido uma verdadeira revelação desde sua transferência do Benfica no verão europeu por € 2,5 milhões, um valor considerado uma pechincha. Ele se adaptou rapidamente ao novo clube e se firmou como o finalizador mais letal da Itália. O jovem atacante soma nove gols em suas dez primeiras partidas na Serie A nesta temporada. Essa sequência impressionante o levou ao topo da artilharia do campeonato.

Suas atuações de destaque pelo clube também não passaram despercebidas no cenário internacional. O atacante recebeu recentemente sua merecida primeira convocação para a seleção principal de Portugal, ampliando ainda mais seu reconhecimento mundial.

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Benfica detém cláusula contratual importante

A crescente disputa por Varela vai muito além de Tottenham, Liverpool e Juventus. Os ingleses Arsenal, Brentford e Sunderland também sondaram uma possível contratação, assim como o Napoli, que tem ambições na Serie A.

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Qualquer transferência exigirá negociações cuidadosas em relação ao Benfica, seu antigo clube. Embora a equipe portuguesa não tenha uma opção direta de recontratar o jovem atacante, ela mantém o direito a 20% do valor de uma futura venda.

Além disso, o Benfica tem o direito contratual de igualar qualquer oferta oficial recebida pelo Monza. Esse detalhe pode ter grande influência sobre o destino do cobiçado atacante ao longo de sua carreira.

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Monza estabelece preço elevado

O Monza sabe o valor do talento ofensivo que tem em mãos e está preparado para exigir uma quantia elevada. Diversas fontes indicam que o clube fixou o preço de seu principal jogador em € 40 milhões.

A janela de transferências de janeiro promete negociações intensas entre os dirigentes pelo jovem atacante. Até que um acordo seja fechado, Varela seguirá concentrado em prolongar sua notável sequência de gols em campo.