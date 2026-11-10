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Tottenham Hotspur e Newcastle United monitoram de perto o zagueiro Koni De Winter, do AC Milan, enquanto buscam reforçar suas defesas nas próximas janelas de transferências. O jogador da seleção belga, de 24 anos, chamou a atenção dos departamentos de recrutamento de vários clubes da Premier League após se firmar como titular em San Siro sob o comando do técnico Ruben Amorim.

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Clubes ingleses observam defensor belga

Segundo o TEAMtalk, olheiros do Tottenham e do Newcastle acompanharam De Winter nas últimas semanas, assim como representantes de Leeds United e Brentford. Embora Liverpool, Manchester United e Chelsea também tenham sido apontados como interessados, a reportagem afirma que o belga é apenas um dos nomes em listas mais amplas de possíveis reforços desses três grandes clubes.

À vontade tanto pelo lado direito de uma linha de três zagueiros quanto em uma dupla de zaga, ele tem impressionado pela força no jogo aéreo e pela tranquilidade com a bola nos pés.

Versatilidade tática impressiona no Milan

Depois de passar pelas categorias de base da Juventus e ganhar experiência no time principal durante um empréstimo, o defensor se firmou na elite do futebol italiano em sua passagem pelo Genoa, para onde se transferiu em definitivo. Suas atuações convenceram o Milan a levá-lo para San Siro em 2025, onde marcou seu primeiro gol pelo clube durante uma sólida temporada de estreia.

Hoje jogador da seleção principal da Bélgica, De Winter aproveitou essa base para se tornar peça constante no sistema defensivo de Amorim tanto na Serie A quanto na Liga Europa. Combinando presença física e qualidade técnica para sair jogando desde a defesa, ele foi titular em 10 dos 11 primeiros jogos de sua equipe no campeonato nesta temporada e ajudou o clube a não sofrer gols em três partidas. Assim, o Milan ocupa a quarta posição, apenas quatro pontos atrás da líder Lazio.

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Milan tem posição forte nas negociações

Apesar da maior concorrência por vagas no time na Lombardia, pessoas próximas ao clube indicam que o jogador de 24 anos está satisfeito com o tempo de jogo regular e não pressiona por uma saída de San Siro. Com o ex-jogador do Genoa vinculado por um contrato de longa duração até 2030, a diretoria o vê como uma peça central de seu projeto para o futuro e não enfrenta pressão financeira para vendê-lo.

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Por isso, qualquer clube inglês interessado em tirá-lo da Itália precisaria apresentar uma proposta elevada o bastante para convencer tanto o gigante da Serie A quanto o próprio jogador.

Janelas de transferências colocarão à prova a determinação do clube italiano

Embora De Winter tenha reafirmado publicamente seu compromisso com o Milan, a dimensão do interesse vindo da Premier League garante que ele continuará sendo um alvo importante para janeiro e o próximo verão europeu. Os responsáveis pelas contratações dos clubes ingleses terão uma tarefa difícil para convencer o belga a deixar um clube que demonstrou clara confiança em seu desenvolvimento. Enquanto isso, o defensor se concentrará em ajudar a equipe de Amorim, quarta colocada, a reduzir a diferença de quatro pontos para a líder da Serie A, a Lazio, após a pausa para jogos das seleções.